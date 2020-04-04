Mardin'de iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Mardin'in merkeze bağlı Artuklu ilçesinde iki aile arasında yaşanan kavgada kan aktı. İlçenin Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen olaydaaAkraba oldukları öğrenilen aileler arasında önce sözlü tartışma başladı. Henüz nedeni belirlenemeyen tartışmanın büyümesi üzerine bu kez her iki aile fertlerinin de katılmasıyla kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.
Jandarma ekipleri ise kavganın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemleri aldığı ve kavgaya karışanların yakalanması için arama çalışmaları başlattığı bildirildi.