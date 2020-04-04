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Mardin'de iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Mardin'e bağlı Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Akraba oldukları öğrenilen aileler arasında yaşanan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 21:10
Mardin'de iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Mardin'in merkeze bağlı Artuklu ilçesinde iki aile arasında yaşanan kavgada kan aktı. İlçenin Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen olaydaaAkraba oldukları öğrenilen aileler arasında önce sözlü tartışma başladı. Henüz nedeni belirlenemeyen tartışmanın büyümesi üzerine bu kez her iki aile fertlerinin de katılmasıyla kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Silahların konuştuğu kavgada açılan ateş sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ağır olan yaralı ile diğer yaralı ambulansa alınarak Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 41 yaşındaki İsmail A.'nın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri ise kavganın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemleri aldığı ve kavgaya karışanların yakalanması için arama çalışmaları başlattığı bildirildi.


 

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Silahlı KavgaMardinAkrabaIki Aile
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