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Mardin'de terör örgütüne darbe! Kritik bir isim etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'nın bugün paylaştığı yazılı açıklamalara göre Mardin'de gerçekleştirilen operasyonla terör örgütüne darbe indirildi. Operasyonlarda kritik bir isim etkisiz hale getirildi.

17 Aralık 2019 Salı 17:37
Mardin'de terör örgütüne darbe! Kritik bir isim etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin doğu illerinde terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütüne darbeler indirilmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın bugün yaptığı bir yazılı açıklamaya göre iç güvenlik operasyonlarıyla Mardin-Derik kırsal alanında terör örgütüne darbe indirildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilirken, bu kişilerden birisinin oldukça önemli bir isim olduğu bilgisi paylaşıldı.

Turuncu Listedeydi Etkisiz Hale Getirildi

Mardin'in Derik kırsalında yapılan operasyonla etkisiz hale getirilen 4 teröristten birisinin Karker Deşti kod adıyla tanınan Servet Demir olduğu açıklandı. 1 milyon TL'ye kadar ödül ile aranan ve Turuncu Listede yer aldığı belirtilen Servet Demir'in sözde GAP -Rıha Fırat Eyalet sorumlusu olduğu da söylendi.

 

Son Güncelleme: 17.12.2019 17:37
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