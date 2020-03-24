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Marketlerin çalışma saatleri değişti! Marketlerin açılış ve kapanış saatleri ne oldu?

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni bir düzenleme yapıldı ve hizmet veren marketlerin açılış ve kapanış saatleri değiştirildi. Genelge 81 ilin Valiliğine gönderildi.

24 Mart 2020 Salı 17:03
Marketlerin çalışma saatleri değişti! Marketlerin açılış ve kapanış saatleri ne oldu?

Türkiye genelinde alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı yeni bir düzenlemeye gitti. Yapılan düzenlemede hizmet vermeye devam eden bakkallar, marketler ve süpermarketler geçici olarak yeni saatlerde çalışacaklar. 

Düzenlemede ayrıca toplu ulaşım araçları ile ilgili de yeni kararları alındı. Düzenlemenin sunulduğu genelge 81 ilin Valiliğine gönderildi. Buna göre; 

- Covid-19 tedbirleri nedeniyle valiliklere gönderilen yeni genelgede bakkal, market ve süpermarketler de dahil olmak üzere alışveriş yapılan marketler geçici olarak saat 09:00’da açılacak.

- Yine açılış saatleri gibi marketlerin kapanış saatleri de ortak olacak. Buna göre bakkal, market ve süpermarketler saat 21:00’de kapatmış olacaklar.

Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verirken market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak. Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecekler.

İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınmasıyla birlikte market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. 

Genelgede ayrıca, marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.

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