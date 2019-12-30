Marmara Adası, yer altı kablo arızasından dolayı saatlerdir elektriksiz

Marmara Adası'nda dün saat 15.00'da başlayan ve hala devam eden elektirik kesintisi ile ilgili Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), bir açıklama yaptı. Narlı'dan Marmara Adası'na gelen ve denizin dibinden geçen 3 hattaki arıza nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığını açıklayan elektirik dağıtım şirketi arıza giderme çalışmalarının devam ettiği fakat denizdeki fırtına sebebiyle arızanın henüz giderilemediğini bildirdi.

UEDAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hizmet bölgemizde yer alan Balıkesir’e bağlı Marmara Adası'nda yaşanan elektrik kesintisi bir geminin denizaltı kablolarına zarar vermesi ile meydana gelmiştir. Bunun üzerine bölgede Kablo Test Aracı ve cihazlarla yapılan taramada karadan yaklaşık 6 bin 800 metre uzaklıkta patlak olduğu ekiplerimizce tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Saatlerdir elektirk verilemeyen bölgeye Paşa Limanı'ndan gelen ayrı bir hatla elektirik verilmeye başlandığını belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında; "Narlı'dan denizin altından gelen 5 kilometrelik bir hat var. Bu hatların arızalanması nedeniyle elektrikler kesildi. Bu yüzden adaya elektrik veremiyoruz. Yarın netleştirip gerekli müdahaleyi yaparak ilçemize elektriği sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Kabloların arıza yapması geminin çapasının takılmasından olabilir. Büyük bir ihtimalle de ondandır." diye konuştu.