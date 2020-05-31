Marmaray ve Başkentray'da seferler başlıyor! Sağlıkçılara 3 ay ücretsiz ek süre

Koronavirüs ile mücadelede normalleşme adımalrı çerçevesinde 1 Haziran tarihinden itibaren İstanbul Marmaray ve Ankara Başkentray'da seferlerin başlatılması için düğmeye basıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'da 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren seferlerin 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacağını bildirerek, Halkalı - Gebze hattında toplam 285 seferle Zeytinburnu-Maltepe-Zeytinburnu arasında 8'er dakika aralıklarla, diğer istasyonlar arasında ise 15 dakika aralıklarla trenlerin işletilmeye başlayacağını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu ayrıca, Ankara Başkentray'da sefer programlarının belirlendiğini söyleyerek, "Bu kapsamda Başkentray da günde 113 seferle ve 15 dakika aralıklarla hizmet vermeye başlayacak." diye konuştu.

Koronavirüs tedbirler kapsamı içinde olan sosyal mesafe ve onun korunması başta olmak üzere diğer önlemlerle birlikte Marmaray’ın vatandaşlara en sağlıklı şekilde hizmet vermesini sağlayacaklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, açıklamasında “Bu kapsamda, yolcular arasında sosyal mesafenin korunmasını sağlamak amacıyla Gebze-Halkalı hattında çalıştırılan trenlere ilave olarak bin 637 yolcu kapasiteli 5 vagonlu setler yerine 3 bin 56 yolcu kapasiteli 10 vagonlu setlerle hizmet verilecek. Günlük işletilen 142 adet tren sayısı, yüzde yüz artırılarak 285’e çıkarılacak. Diğer bir ifadeyle daha evvel 5 vagonlu setlerle yapılan iç döngü seferleri 01 Hazirandan itibaren 10 vagonlu setler ile yapılacak olup, daha evvelki uygulamadan ayrı olarak günde 203 bin adet fazladan kapasite halkımızın kullanımına sunulmuş olacak” ifadelerine yer verdi.

Koronavirüs salgını öncesinde günde yaklaşık olarak 39 bin yolcuya hizmet veren Başkentray’ında aynı şekilde normalleşme programı kapsamında, günde 30 dakika aralıklarla sefer yapması planlanan 56 adet trenin 113’e çıkarıldığını, sefer aralığının ise 15 dakikaya düşürüldüğünü söyleyen Bakan Karaismailoğlu, diğer trenlerde olduğu gibi tüm Başkentray trenlerinin ve istasyonlarının salgına göre sosyal mesafe uyarı ve yönlendirme etiketleri ile düzenlendiğini, sefer sonlarında trenlerin dezenfekte edildiğini ifade etti.

Koronavirüs ile mücadelede en ön saflarda yer alan saplık çalışanlarına da bir müjde veren Bakan Karaismailoğlu, "Sağlık çalışanları Marmaray ve Başkentray'dan 01 Haziran itibariyle üç ay daha ücretsiz yararlanacak" diye konuştu.