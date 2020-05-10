Marmaris'te oteller coronavirüs sonrası için hazırlıklarını sürdürüyor

Marmaris’te Selimiye, Bozburun, Turgut, Söğüt, Orhanie, Çamlı ve Bayır gibi kırsal turistik mahallelerde apart işletmeciler tadilat çalışmalarını yapmaya başladı. İlçedeki 13 turistik mahallede 6-15 odalı 300 apart otel işletmecileri; Temmuz ayının başından bu yana müşterileri kabul etmeye başlıyor. Eşsiz deniz ile arkası orman manzarasıyla otellere büyükşehirden tatilcilerin arayıp bilgi almaya başladı ve işletmecilerinse coronavirüsle mücadele çerçevesinde otellerindeki çalışmaları başlattı.

Ünlü isimlerin yaz aylarında sakin bir tatil yapabilmek için gelmiş olduğu Selimiye Mahallesi’ndeki 10 odalı butik otel işletmeciliği yapmakta olan Barış Ünlü; coronavirüs nedeniyle 3 yıldız ve üzeri konaklama tesislerinde sakin vakit geçirmek isteyenlerin yer aradıklarını dile getirdi.

‘’Rezervasyon talepleri sıklaştıkça düzenlemelere başladık.’’

Varlıklı kişilerin tatil yaptığı yerler olduğundan lüks sorgulamaların dışında izole tatilin nasıl yapılabileceği ile ilgili bilgi istendiği belirtilirken rezervasyon talebinin sıklaşması ve ülkedeki normalleşme süreciyle birlikte düzenlemelerin başlandığını aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama tesisleriyle butik otelde koronavirüsle mücadele çerçevesinde düzenlemeler yapılabileceğini anlatan Ünlü bu yıl oda fiyatlarının 500 ila 1300TL arasında olmasını tahmin ettiğini aktardı.

Ön rezervasyonlar Haziran ayında yapılacak

Otellerde ateş ölçerler alınmaya başlayıp diş ve iç kısımların anti bakteriyel boyalarla boyandığı aktarılırken, dezenfektan firmalarıyla anlaşmalar yapıldı. Haziran ayının ortası itibariyle bütün düzenlemelerin bitmesi beklenirken, Bakanlığın küçük otellerle ilgili çıkarmayı planladığı genelgenin beklendiği aktarıldı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 23:55