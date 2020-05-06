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Maske satış fiyatı için son nokta! maske fiyatı 1 TL olacak

Korona virüs ile mücadelede fahiş fiyatlara satıldıktan sonra satışı yasaklanan ve tekrardan satışına izin verilen maskenin satış fiyatı medikal sektörü temsilcileri ile Ticaret Bakanlığı tarafından tekrardan belirlendi.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 08:57
Maske satış fiyatı için son nokta! maske fiyatı 1 TL olacak

Korona virüs ile mücadele kapsamında maske kullanımının artmasıyla maske satış fiyatına fahiş zamlar yapılmış ve bakanlık maske satışını yasaklamıştı. Tekrardan alınan karar gereği maske satışı içn izin çıktı ancak satış için bir üst limit belirlenmek şartıyla.Belirlenen üst limitin üzerinde hiç bir işletme maske satışı yapamayacak.

Bu kapsamdamedikal sektörü temsilcileri ile Ticaret Bakanlığı bir araya gelerek detayları belirledi. Maskelerin, eczanelerin yanı sıra marketlerde de satılabilmesi için bir genelge hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak olan düzenlemeye göre, maske satışında üst limit 1 TL olacak.

Satışın başlamasıyla birlikte Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, sıkı denetime başlayacak. Alım gücü olmayanlara maske dağıtımı sürecek. Vatandaş, tavan fiyatın üzerinde satış yapanları ihbar edebilecek.

Bu arada Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı Erdoğan Çolak, cerrahi ve bez maskelerin sağlık otoritesince belirlenecek tavan fiyatla satılmasının uzun süredir talepleri olduğunu belirterek "Yeni fırsatçılara ve koruyuculuk taşımayan maske satanlara açık kapı bırakmamak için, ücretli maskelerin sadece eczanelerden verilmesi şart" dedi. Eczanelerden 55 milyona yakın maske dağıtımı yapılmıştı. Şu anda günlük maske üretimi 12 milyona ulaşmış durumda.

Türkiye

Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanlığıMaske Satış Fiyatı
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