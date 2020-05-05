Maske satışına izin verildi! Maskeler nerede satılacak ? Maske satış fiyatı ne olacak ?

Korona virüs ile mücadele kapsamında maske kullanımının artmasıyla beraber maske fırsatçıları boş durmamış ve maskelerin satış fiyatlarına fahiş zamlar yapmışlardı. Artan şikayetlerden sonra bakanlık olaya et atmıştı ve maske satışını yasaklamıştı.

Bu süreçte vatandaşlar için maske dağıtımı ücretsiz bir şekilde eczane ve PTT aracılığıyla yapılmıştı. Yeni alınan ve bir kararla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maske satışının tekrardan başlayacağını açıkladı. Peki maske satışı nasıl olacak? maskeler nerede satılacak ? satış fiyatları ne olacak ?

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında maske satışına ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. Maske satışında fırsatçılığın önüne geçilmesi için fiyatlarda bir üst sınır olacağını belirten Canova, eczane, market ve internet üzerinden maske satışı yapılacağını söyledi.

Canova canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Edindiğim ilk bilgilere göre eczanelerde satışı gerçekleşecek. Bunun dışında marketlerde de maske satılabilecek. Birçok yerde maske satışı olacağı bilgisini edindim. İnternet üzerinden, alışveriş portallarından da maske satılacak. Tabi bir fiyat üst sınırı olacak ve farklı maske tipleri için standartlar belirlenecek.