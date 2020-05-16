Maske takma zorunluluğu getirilen il sayısı 23'e çıktı

Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve sağlık Bakanlığının kararıyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele kapsamında uygulanan 'Kontrollü Sosyal Hayat' sürecinde Türkiye genelinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde maske takmak zorunlu hale getirilmişti. Sosyal mesafe kuralıyla birlikte kişilerin kendileri ile birlikte çevresindeki insanları da korumak amacıyla kullanılan maske illerde bulunan hıfzıssıhha kurulları tarafından alınan kararla sokağa çıkıldığında da mecburi olarak tutuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 11 Mayıs'ta Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız" diyerek vatandaşlara bu konuda uyarılarda bulunmuştu. Yapılan çalışmalar ile birlikte koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde bazı illerde sokağa çıkıldığınıda takılması zorunlu hale getirilen maske sosyal mesafenin korunması kadar hayati önem taşıyor.

Maske takılması zorunlu hale getirilen illere her gün yenileri eklenirken son olarak Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli ve Kırıkkale, Kırklareli, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Amasya il hıfzıssıhha kurulları aldıkları yeni kararla vatandaşların maskesiz sokağa çıkmasını yasakladı.

MASKE TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Maske takmadan sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanıyor.

Hıfzısıhha Kanunu Madde 282. maddesi ise şöyle; "Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir."

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 10:44