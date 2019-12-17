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MEB, Adana'da Suriyeli öğretmen ataması haberlerine karşılık verdi

Sosyal medya, bugün Adana ile ilgili kritik bir haberle çalkalandı. MEB'in Adana'da 830 öğretmen ataması yaptığı iddiaları kısa süre içerisinde yayılırken; MEB, Adana'da Suriyeli öğretmen ataması haberlerine karşılık verdi.

17 Aralık 2019 Salı 00:20
MEB, Adana'da Suriyeli öğretmen ataması haberlerine karşılık verdi

 

Bugün sosyal medya üzerinden binlerce kişi Milli Eğitim Bakanlığı'nın Adana'da 830 Suriyeli öğretmeni okullara yerleştirdiği iddialarını paylaştı. Olay hakkında tepkiler hızla büyürken, Milli Eğitim Bakanlığı ise yapılan paylaşımlar ve haberlerle ilgili çıkışını yapmakta gecikmedi. Bakanlık, paylaşılan bu iddiaların asılsız olduğunu gösteren bir açıklamada bulunarak, iddiaları yalanladı.

Haberler Gerçeği Yansıtmıyor Denildi

Adana'da 830 Suriyeli öğretmenin atandığı iddialarıyla ilgili olarak gündeme açıklık getirmek üzere paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Geçici Eğitim Merkezleri'nde görev yapmak için atanan Suriyeli gönüllü eğiticilerin, okullara öğretmen olarak atandıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizdiler. 830 kişilik bu kadronun Suriyeli Gönüllü Eğitici Taahhütnamesi ile alanında sertifikalı kişilerden oluştuğunu belirten bakanlık, çocukların okullara uyumu için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Son Güncelleme: 17.12.2019 00:20
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