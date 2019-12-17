MEB, Adana'da Suriyeli öğretmen ataması haberlerine karşılık verdi

Haberler Gerçeği Yansıtmıyor Denildi
Adana'da 830 Suriyeli öğretmenin atandığı iddialarıyla ilgili olarak gündeme açıklık getirmek üzere paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Geçici Eğitim Merkezleri'nde görev yapmak için atanan Suriyeli gönüllü eğiticilerin, okullara öğretmen olarak atandıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizdiler. 830 kişilik bu kadronun Suriyeli Gönüllü Eğitici Taahhütnamesi ile alanında sertifikalı kişilerden oluştuğunu belirten bakanlık, çocukların okullara uyumu için çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Son Güncelleme: 17.12.2019 00:20