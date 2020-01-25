MEB Bakanı Selçuk, Elazığ'daki okul durumlarını yerinde inceledi

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya selçuk, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Elazığ merkez okullarını ve ilçelerde bulunan okulları gezerek bilgiler alan Selçuk, "Elazığ'daki okullarda incelemeler devam ediyor. Gerekli planlamaları yapacağız. İkinci yarıyıl faaliyetleri başladığında hiçbir öğrencimiz mağduriyet yaşamayacak." dedi.

Elazığ'da meydana gelen deprem felaketinin tüm Türkiye'yi derinden etkilediğini belirterek rehber öğretmenler, okul öncesi ekip ve masal anlatıcılarla Elazığ'daki okullarda bizzat bulunacaklarını belirtti.

Yaşanan afet sonrasında ise çocuklara psikososyal desteğin fiziksel desteğin de oldukça önemli olduğunu ifade eden Selçuk, konuşmasında; "Çocuklarımızın yaşadığı korkunun travmaya dönüşmemesi için PDR uzmanlarımızla beraber çocuklarımızla bizzat ilgileneceğim ve buradayım. Çocukların korkularını dile getirmesi ve işleyebilmesi için oyun terapisi alanları kuruyoruz. Çocuklar kitapla, masalla, oyunla korkuyu yener. Bu konuda uzman olan rehber öğretmenlerimiz kitap okuyarak, oyun oynatarak, masal anlatarak çocuklarımıza duygusal destek vermek için burada, bizimleler." ifadelerini kullandı.

Elazığ'da buluna bütün okul pansiyonlarının bölgedeki vatandaşların hizmetine sunulduğunu ve burada depremzedelere çorba ikramı yapıldığını, Türk Kızılay aracılığıyla pansiyonlar ve okullarda 3 bin vatandaşa kumanya dağıtıldığını belirterek, "Bugün de uygun olan okul pansiyonlarımızda çorba ikramı devam edecek olup imkanlarımız dahilinde vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verilecek." diye konuştu.



