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MEB, sınavda müfredat dışı aşağılayıcı soru soran öğretmene soruşturma başlattı

Adana'da lise 12. sınıf öğrencilerine yapılan sınavda müfredat dışı bir soru soran ve soruda öğrenciyi aşağıladığı görüldüğü anlaşılan öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından soruşturma başlatıldı.

10 Ocak 2020 Cuma 20:46
MEB, sınavda müfredat dışı aşağılayıcı soru soran öğretmene soruşturma başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Adana Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ortak sınav sorusunu hazırlayan öğretmen hakkında soruşturma başlattı. Yapılan ortak sınavda iddialara göre sorulan bir soru müfredat dışı ve cevabı sorusu sorulan öğrenciyi aşağılayıcı ve hakaret içerikli olduğu belşrtşldi. 

Sorudaki Melahat isimli bir öğrencinin tutumlarının sorgulanması ve cevap şıklarında da ağır ithamların bulunması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Milli eğitim Bakanlığı ise gelen şikayetler üzerine o öğretmen hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi. Maarif Müfettişi görevlendirilerek incelemeye alınan öğretmen ve olayla ilgili bir açıklama yapan MEB, açıklamasında; "Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine kamuoyu gündemine yansıyan, Adana Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi'ndeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ortak sınav sorusunu hazırlayan öğretmen hakkında, Maarif Müfettişi görevlendirilerek inceleme/soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyanın gündemine oturan ve MEB tarafından soruşturma başlatılmasına neden olan soru ise şöyle:

“Okullarda öğretilen her şey hayatın bir yerinde mutlaka insanın karşısına çıkıyor, bu ne işime yarayacak, şu ne işime yarayacak diyen tipler de hayatla ilgili en ufak bir problemde çözümü düşünecek esneklikte beyin yapıları olmadığından apışıp kalıyorlar, okul eğitim elbette her şey değildir ama çok şeydir. Özellikle sosyal bilimler alanında öğrenilenler zamanla yaşamın bizzat içinde ortaya çıkıp hayat kurtarmaktadır” Kendini, ailesini, toplumu aşağılayan ama batı hayranlığı tavan yapmış 12. sınıf eşit ağırlıkta okuyan “Melahat kızımız” hocam din dersinde bu kadar şeyi öğrenmek zorunda mıyım” diye bir cümle kurabiliyor. Bu paragrafa göre Melahat nasıl bir kişilik yapısındadır?” 

Sorunun cevapları ise şöyle sıralandı:

A- Melahat, aslında böyle demek istememiştir. O, okuldaki diğer arkadaşlarına "Bak hocaya nasıl laf soktum" niyetiyle "Boş yapmış" gereksiz, gerzekçe ve saygısızca konuşmanın onu arkadaşları arasında yüceltmesini ummuştur.

B-Melahat, gerek TV dizilerinin bazen de sinemaların "Hollywood effect" etkisinde kalarak kendi kültürünü, örfünü, adetini, milletini "aşağılık nedeni olarak görmüş ve bundan utanmıştır. Sürekli okuduğu "New York bestseller" roman kültürü dışında birikimi olmayan bu kızımız kendi muazzam kültüründen bihaberdir. "İslamafobia" Melahat'i sarıp sarmalamıştır.

C-Melahat yapı gereği aşağılık kompleks içindedir. Ezik bir kişiliğe sahip olan bu kızımız yaşadığı coğrafyayı ve kültürü unutmakta, bilgiyi hiçe saymaktadır. Melahat inanmasa bile arkadaşları ve içinde bulunduğu toplum inanan kesimlerdir. Dolayısıyla aldığı bilgi, yaşamın bizzat kendisidir. Ancak Melahat, kendi kimliğine ve içinde bulunduğu toplama karşı kininden-nefretinden dolayı hıncını din kültürü hocasından almaya çalışmıştır.

D-Cenaze işlemlerinden oturup kalkmaya, gıybetten bayramlaşmaya kadar "adab-ı muaşeret" kurallarının çoğunu din bilgisi ve kültürü verir. Melahat farklı dünya görüşüne sahip olduğu için de "din" kelimesi geçen her şeye karşı alerjen bir tavır takınmaktadır. Melahat, hayatı boyunca kültürel olarak gayrimüslim olarak yaşayacak, ölünce islami kurallara göre gömülmek isteyecek tipik Batı hayranı "ergenliğini" bir türlü tamamlayamayacak bir çocuktur.

E-Melahat için o kadar çetrefilli düşünmeye gerek yoktur. Yukarıdaki tüm maddeler onun için geçerlidir. Kısaca "Hepsi..."

MEB, sınavda müfredat dışı aşağılayıcı soru soran öğretmene soruşturma başlattı

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MebAdanaçeaş Anadolu LisesiSınav SorusuMaarif Müfettişi
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