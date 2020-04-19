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MEB’in bu haftaki 'bizden' programı veli kuşağı konukları belli oldu

Milli eğitim bakanlığının uzaktan eğitim süreciden TRT EBA TV kanallarında velilere özel yapmış olduğu bizden programının bu haftaki konukları açıklandı. İşte veliler için özel hazırlanmış bizden veli kuşağı programının bu haftaki özel konukları..

19 Nisan 2020 Pazar 17:07
MEB’in bu haftaki 'bizden' programı veli kuşağı konukları belli oldu

Milli eğitim bakanlığı korona virüs ile mücadele kapsamında TRT EBA TV kanalları üzeriden ve EBA platformu üzeriden öğenciler için devam ettirdiği uzaktan eğitimin içeriğinde velileri unutmadı.

Haftalık yayın akışlarında bizden programı ile velilere özel yayınlar yapılırken aynı zamanda her hafta alanında uzman kişiler konuk olarak programa davet ediliyor. Milli eğitim bakanlığı 20 - 24 nisan arasın uzaktan eğitim haftasında bizden isimli programında veli kuşağındaki konuklarını açıkladı.

İşte bu haftaki bizden veli kuşağı programının konukları ;

Pazartesi: Cavit Yantaç - Uzaktan Eğitim Sürecinde Çocukların Teknoloji Kullanımı

Çarşamba: Ümit Sarıcı - Evde Kalma Döneminde Çocuk Sağlığı 

Cuma: Erol Göka - Evde Kalma Döneminin Aile İlişkilerine Etkisi

Son Güncelleme: 19.04.2020 17:23
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TRTBizdenEbaVeli Kuşağı KonuklarıTRT EBA TV
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