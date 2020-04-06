Meclis başkanı TBMM'deki korona vaka sayısını açıkladı!

Çin'de ortaya çıkan ve 4 ayda dünyayı esir alan korona virüs vakaları ülkemizde de alınan tüm tedbirlere rağmen yayılmaya devam ediyor. Salgın hastalık korona virüsü son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde de görüldü. TBMM'de görülen vakaların sayısı ile Meclis Başkanı Mustafa Şentop açıklamada bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şentop, dünyayı esir alan koronavirüs salgını ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, TBMM'de de 3 kişinin virüse yakalandığını açıkladı.

"TESPİT EDİLEN 3 VAKA VAR"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı açıklamada, "Meclis'te şu ana kadar 3 kişide vaka tespit edildi" ifadelerini kullandı.

"TBMM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜYOR"

"TBMM çalışmalarını sürdürüyor." diyen Şentop, "Bu hafta uluslararası anlaşmalar var. Yarın inşallah oylanacak. Ardından da inaz kanunu teklifi görüşülecek. Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Cumartesi sabahı görüşmeler sona erdi. Genel Kurul'da görüşülecek. Personel ve vekillere dezenfektan ve maske dağıttık. Kullanmalarını vekillerimize öneriyoruz." dedi.

"HERKES CAMLARINDAN , BALKONLARINDAN İSTİKLAL MARŞI OKUSUN"

23 Nisan kutlamalarına değinen Şentop, "22 Nisan'dan başlayarak kutlayacaktık. Meclis'in bahçesinde de bir çalışma yapacaktık. Büyük bir kutlama resepsiyonu yapacaktık. Görünen o ki bunları yapamayacağız. Belgesel gibi çalışmalar devam ediyor. 23 Nisan haftasında yayınlanacak. Bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Herkes kendi düşüncelerini aktardıkları kısa videoları sosyal medyada paylaşsın. Paylaşılan videolardan en çok beğenilen 500'üne hediyeler verilecek. Bunlar içinden beğenilenler TBMM hesabından da yayınlanacak. 23 Nisan akşamı saat 21.00'de herkesi camlarında, balkonlarında, bahçelerinde İstiklal Marşı okusun. TV'leri de İstiklal Marşı yayınlamaya davet ediyorum." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS BİLANÇOSU SON DURUM