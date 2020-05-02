Mehmet Görmez neden istifa etti, Diyanet'ten neden ayrıldı?

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Ersoy konuk olduğu televizyon programında görevden neden ayrıldığından başlayarak birçok konuya açıklık getirdi. Bildiğiniz gibi Görmez’in istifa etmesinin ardından herkes istifa nedenini merak etmişti. Mehmet Görmez’in bu açıklamalarına kadar konuyla ilgili birçok söylenti ortaya atılmıştı.

Aslında Mehmet Görmez’in istifa etmediği emekliye ayrıldığı bildirilmişti. Ancak kendisinden önceki başkanların 10 yıldan fazla görevde kalması kendisinin de görev süresinin tamamlayacağı bekleniyordu ve bir anda emekli olması istifa etti olarak algılanmıştı. Son olarak Mehmet Görmez’in istifası hakkında iki yazı daha yazıldı. Bunlardan biri Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın tarafından kaleme alınırken, diğeri ise Prof. Dr. Cemal Fedayi tarafından kaleme alındı.

Cemal Fedayi Mehmet Görmez’in istinasına ilişkin Görmez’in istifa etmediğini ve teknik olarak emekliye ayrıldığını dile getirdi. Fedayi, emekli olmanın ardında ise makamın yıpranmamasının yer aldığını ifade etti. Cemal Fedayi sözlerine şu şekilde devam etti:

“Şahsı etrafında başlatılan kampanya yüzünden siyasi ve idari alanda gerginlik olmasın diye aradan çekildi. Cumhurbaşkanı’nın elini rahatlattı. Çünkü doğrudan Erdoğan’a hücum edemeyen bir takım alçaklar ona hücum etmeye başlamışlardı. Onun üzerinden Erdoğan’ı yıpratmak istiyorlardı. Bunu gören Görmez fedakarlık yaptı; aradan çekildi. İstese görevden ayrılmayabilirdi.”

Prof. Dr. Cemal Fedayi Diyanet İşleri’nin zor bir kurum olduğunu, kurumun içerisinde bürokratik olarak komploların fazla olduğunu ifade ederken, Görmez’in 7 yıllık başkan yardımcılığın ardından başkan olarak da 14 yıl yönetimde kaldığını hatırlattı ve bu süreçte kendisinin çok fazla yıpranmasının doğal olduğunu sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Cemal Fedayi, eski Başkan Mehmet Görmez’in komplolara maruz kaldığını ve kendisinin siyasi baskılar nedeniyle, cemaatlere karşı yalnız bırakıldığını dile getirerek, söz konusu komploların her kurumda olduğunu ancak bu kurumda daha fazla olduğunu söyledi. Cemal Fedayi siyasi baskının temelinde ise Numan Kurtulmuş’un yer aldığını da sözlerine ekledi. Fedayi, Diyanetin özerk bir kurum olarak itibarlı kalmasının en doğrusu olacağını ifade ederken, şuanda kuruma hak ettiği itibarı veren kişinin de Başkan Erdoğan olduğunu sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Cemal Fedayi sözlerine şu şekilde devam etti:

“Diyanet İşleri Başkanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gibi bir kurum değildir. Fakat özellikle son zamanlarda, Numan Kurtulmuş, Diyanet’e fazla müdahale etmeye başladı. Diyanet Başkanına, hiyerarşik bir astı gibi davrandı. Onu evirip çevirmeye kalktı.

Özellikle kutlu doğum haftası tartışmalarında Diyanet’e baskıda bulundu. Bir nevi amirlik tasladı. Uzmanlık alanı olmayan bir konuda dayatmalarda bulundu. Mehmet Görmez ise konuyu din işleri yüksek kurulu ve müftüler kurulu gibi kurullara götürdü. Kurtulmuş’un dayatmalarını değil bu kurullarda alınan kararları dikkate aldı. Numan Kurtulmuş bundan rahatsız oldu…

Görmez ise Kurtulmuş’u bypass edip doğrudan Cumhurbaşkanı ile muhatap olmaya başladı. Kurtulmuş bundan da rahatsız oldu. Bir punduna getirip Görmez’in yardımcısını görevden aldı…

Bu uzun süreçte hem Kurtulmuş hem Görmez yıprandı. Bulanık suda balık avlamak isteyen bazı cemaatler de fırsattan istifade Görmez’e saldırmaya başladılar. En sonunda soruna Erdoğan müdahale etti ve konuyu çözdü. Tenzil-i rütbe ile Kurtulmuş’u daha alt düzey bir bakanlığa kaydırdı.

Görmez’i ise doğrudan görevden alarak itibarını zedelemek istemedi; ona emekli olmasını telkin etti. O da emekliliğini isteyerek resmen emekli oldu…”

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