betgram betgram setrabet

İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115642
ALTIN
317.646
DOLAR
6.1029
STERLİN
7.8565
EURO
6.5856

Mehmetçiğe hava saldırısı! İdlib'de 2 asker şehit oldu

İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik yapılan hava saldırısında 2 asker şehit oldu 5 askerde yaralandı.

20 Şubat 2020 Perşembe 20:41
Mehmetçiğe hava saldırısı! İdlib'de 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Suriye'nin İdlib bölgesine düzenlenen hava saldırısında 2 asker şehitoldu, 5 askerde yaralandı. MSB'den yapılan duyuruda saldırı sonrası verilen karşılıklarda 50'den fazla rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği bildirildi.


İdlib'de ateşkesi sağlamak üzere bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yapılan hava saldırısyla ilgili MSB'den yapılan açıkllamada şu ifadelere yer verildi:

"Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir.

Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.

İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50'den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir."

İdlib'de 2 asker şehit oldu
 

Anahtar Kelimeler:
TSKIdlibMsbHava Saldırısı2 Asker şehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tokat'ta fenomen olan fındık köpeğe nazar değdi!
Tokat'ta fenomen olan fındık köpeğe nazar değdi!
Kadir Şeker soruşturmasında flaş gelişme! Kadının kriminal raporu sonuçlandı
Kadir Şeker soruşturmasında flaş gelişme! Kadının kriminal raporu sonuçlandı
Cumhurbaşkanı açılışını yaptı, Ankara Millet Kütüphanesine kavuştu
Cumhurbaşkanı açılışını yaptı, Ankara Millet Kütüphanesine kavuştu
Savcılık'tan Yeşim Meltem Şişli'ye kötü haber! 9 yıl hapsi istendi
Savcılık'tan Yeşim Meltem Şişli'ye kötü haber! 9 yıl hapsi istendi
İdlib görüşmelerinde neler oldu? Bakan Çavuşoğlu açıkladı!
İdlib görüşmelerinde neler oldu? Bakan Çavuşoğlu açıkladı!
Sivas’ta polisten kaçan firari çatıya kaçtı
Sivas’ta polisten kaçan firari çatıya kaçtı

Popüler Haberler

Kanalların yayın akışları 21 Şubat Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
MORPA KAMPÜS giriş nasıl yapılır? Morpa kampüs kayıt işlemleri
Gözlük camının buğulanmaması için öneriler
En güzel Resimli ve Yazılı Cuma Mesajları 21 Şubat 2020
Rüyada cami görmek ne demektir? Rüyada camii görmenin anlamı ve tabiri
Hayırlı cumalar! 21 Şubat Cuma mesajları ve en anlamlı cuma sözleri
Rüyada şeftali görmek ne demektir? Rüyada şeftali görmenin anlamı ve tabiri
Resimli Hayırlı Cumalar mesajları 21 Şubat 2020
Rüyada araba sürmek ne demektir? Rüyada araba sürmenin anlamı ve tabiri
En Güzel Resimli Cuma mesajları 21 Şubat 2020
Rüyada kuran okumak görmek ne demektir? Rüyada kur'an okuduğunu görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada ölmüş birini görmenin anlamı nedir? Rüyada ölmüş birini görmenin anlamı ve tabiri
Doğduğun Ev Kaderindir Benal kimdir? İncinur Sevimli rol aldığı yapımlar
Rüyada öpüşmek ne demektir? Rüyada öpüşmenin anlamı ve tabiri
Rüyada lale görmek ne demektir? Rüyada lale görmenin tabiri ve anlamı
19 Şubat 2020 Çarşamba fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Rüyada telefon görmek ne demektir? Rüyada telefon görmenin tabiri ve anlamı
Mucize Doktor Nil kimdir? Gerçek adı nedir? Serra Pirinç hakkında bilgiler
Afili Aşk neden yok? Dizi bitti mi? Afili Aşk yeni yayın günü ne zaman?
Rüyada yağmur yağdığını görmek ne demektir? Rüyada yağmur yağdığını görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada diş fırçalama görmenin anlamı nedir? Rüyada diş fırçalamanın anlamı ve tabiri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.