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Mehmetçik, 50 araçtan oluşan konvoyla birlikte İdlib bölgesine girdi

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 50 araçlık bir askeri konvoy, sabah saatlerinde İdlib bölgesine giriş yaptı. TSK, konvoyuna Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri de eşlik etti.

24 Şubat 2020 Pazartesi 11:40
Mehmetçik, 50 araçtan oluşan konvoyla birlikte İdlib bölgesine girdi

Suriye'nin İdlib bölgesinde sivillere güvenli bölge oluşturmak amacıyla yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 50 araçlık bir askeri konvoy, sabah saatlerinde bölgeye giriş yaptı. Esed rejiminin yoğun saldırılarına karşı güvenli bölge kurmak maksatlı  yapılan takviye güçlerine Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri de eşlik ettiği belirtildi.

Mehmetçik, 50 araçtan oluşan konvoyla birlikte İdlib bölgesine girdi

Geçtiğimiz gün, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya gelerek birlikler ile ilgilidetaylı bilgiler almış ve oradaki birliklerde bir takım incelemelerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Esed güçlerinin gerçekleştirdiği son saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, "Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor. Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar hatalarını anlayacak" diye konuşmuştu.

Mehmetçik, 50 araçtan oluşan konvoyla birlikte İdlib bölgesine girdi
 

Anahtar Kelimeler:
TSKIdlib50 AraçKonvoy
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