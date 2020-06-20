Memur salgında evde kaldı devletin harcamaları azaldı

Küresel çapta yaşanan korona virüs vakaların ülkemizde de görülmesiyle birlikte hastalığın yayılmasının önüne geçebilmek Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile birlikte 23 Mart tarihinden sonra esnek ve uzaktan çalışma modeline geçilmişti. 1 Haziran tarihine kadar süren bu çalışma modeli ile birlikte bir çok kamu kurum ve kuruluşu boş kalmıştı.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan bütçe verilerine kamuda bazı kalemlerde harcamaların azaldığı görüldü buda kamunun bu süreçte tasarruf ettiğini gösterdi.

ELEKTRİK VE SUDA TASARRUF BÜYÜK

HABERLEŞME MASRAFLARINDA ARTIŞ OLDU

Bakanlık tarafından yayınlanan veriler incelendiğinde geçen yıla göre geçtiğimiz Nisan ve Mayıs aylarında elektrik tüketiminin yaklaşık 200 milyon tl azaldığı görüldü. Yine aynı şekilde kamuda ki su tüketiminde de geçtiğimiz yılın nisan ve mayıs aylarına göre yaklaşık 350 milyon tl'lık bir azalma görüldü.

Diğer yandan hastalık döneminde memurun evde olması sebebiyle kırtasiye,temsil ve tanıtım masraflarında da azalma görüldü. Ancak haberleşme harcamalarının arttığı tespit edildi.Haberleşmede ki artış ise kamu personelinin evden çalıştığını ispatı olarak değerlendirildi.

SÖZCÜ