Menemen olayında şehit olan Kubilay kimdir? Menemen Şehidi Kubilay'ın hayatı

89 yıl önce tarihe Menemen olayı olarak geçen ve olaylarda başı kesilerek şehit edilen Mustafa Fehmi Kubilay, ölüm yıldönümünde anılırken ilçede o ve onunla birlikte şehit olan bekçiler bekçi Hasan ve bekçi Şevki için anma törenleri düzenleniyor.

Menemen şehidi olarak tarih sayfalarına geçen Kubilay'ın hayatı ise vatandaşlar tarafından merak edilirken 23 Aralık 1930'da Cumhuriyet karşıtları tarafından başlatılan Menemen olayının da detayları araştırılıyor. İşte, Menemen olayı ve Mustafa Fehmi Kbilay'ın hayatı..

MUSTAFA FEHMİ KUBİLAY KİMDİR?

1906'da Kozan'da, Giritli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Mustafa Fehmi Kubilay 1930 yılında öğretmen olarak İzmir'in Menemen İlçesi'nde asteğmen rütbesiyle askerlik görevini yaparken 23 Aralık 1930'da bir grup tarafından öldürüldü. Cumhuriyet rejiminin 1925 yılındaki Şeyh Sait isyanından sonra tanık olduğu ikinci önemli irtica girişimi olan bu olay tarihe "Menemen Olayı" ve "Kubilay Olayı" olarak geçmiştir.

MENEMEN OLAYI NEDİR?

Menemen Olayı ya da Kubilay Olayı, 23 Aralık 1930 günü gerçekleşen, İzmir'in Menemen ilçesinde, askerliğini yedek subay olarak yapan öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın ve onun yardımına koşan bekçiler Hasan ve Şevki'nin şeriat isteyen bir grup tarafından öldürülmesiyle başlayan olaylar zinciridir. Cumhuriyet tarihinin en önemli olaylarından biri olan Menemen olaylarının ardından bölgede sıkıyönetim ilan edilmiş ve General Mustafa Muğlalı başkanlığında kurulan Divanı Harp'te failler idam dahil çeşitli cezalara çarptırılmıştır.

Şeyh Esat'ın Manisa'da Nakşibendi tarikatını yaymakla görevlendirdiği Laz İbrahim tarafından yönlendirilen, Manisa tarafından gelen çember sakallı, sarıklı ve cüppeli dördü silahlı 6 kişi, 23 Aralık 1930'da sabah namazı sonrası arkalarına aldıkları 70 bin kişilik Halife ordusu ile birlikte öğle saatlerine kadar şeriat bayrağı altında toplanmayanların kılıçtan geçirileceğini söylediler.

Kubilay olaylara müdahale etti!

Camideki yeşil bayrağı alıp uzun bir sopaya taktıktan sonra Menemen şehir meydanında kazdıkları bir çukura diktiler. Bayrağın çevresinde dönmeye, tekbir getirmeye "Şapka giyen kafirdir! Yakında yine şeriata dönülecektir." diyerek bir isyan hareketi başlatmak isteyen grup bayrağın altından ahaliden bazı kişileri tek tek geçirdiler. Kasabaya halife ordusunun geleceği iddiası halkı korkuttu.

İlçedeki askeri birliklerle birlikte bölgeye alay komutanı ve yedeksubay olarak görevli Kubilay olay yerine gitti. Kubilay bu hareketi bastırmak için bir manga askerle olaya müdahale etti. Bir ara askerlerin yanından ayrılarak tek başına onların arasına girip teslim olmalarını isterken ateş altında kaldı.

Kubilay'ın yaralandığını gören askerler de karşı ateş açmaya başladılar. Kubilay yaralı halde cami avlusuna sığındıysa da, Derviş Mehmet ve arkadaşları arkasından geldi. Derviş Mehmet, çantasını açıp testere ağızlı bağ bıçağını çıkardı ve yaralı Asteğmen Kubilay'ın başını kesti.

Kubilay'ın kesik başını yeşil bayrağın sopasına dikmeye çalıştılar fakat başaramadılar. Birisi ip getirdi ve Kubilay'ın başı yeşil bayrağın dikili olduğu sopaya iple bağlandı. Olay yerine yetişen Bekçi Hasan ateş edip gruptan birini yaraladı. Ancak açılan ateş sonucu o da öldü. Arkadaşının yardımına koşan Bekçi Şevki de açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Olayın hemen ardından askeri birlik yetişti ve teslim olun çağrısı yapıldı. Teslim olmayan grupla yapılan çatışma sonrasında göstericilerden Derviş Mehmet de dahil çoğu Cumhuriyet karşıtları ölmüştür.

Kubilay Olayı, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin 1925'deki Şeyh Said İsyanından sonra tanık olduğu önemli olaylardan biri olarak tarihe geçmiştir.