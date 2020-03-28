Merapi yanardağın da patlama! Merapi yanardağı nerededir ? Merapi yanardağ en son ne zaman patladı ?

Merapi yanardağı konik şekilli ve Java adasının merkezi ile Yogyakarta arasında bulunan yanardağ. Endonezya'nın en aktif yanardağıdır ve 1548'den beri düzenli olarak lav püskürtmektedir. İsim ateş dağı anlamına gelir. Yogyakarta şehrine çok yakındır ve binlerce insan yanardağ eteklerinde, denizden 1700 metre yükseklikte olan köylerde yaşamaktadır.

Yılın 300 günü dağdan dumanların yükseldiği gözlemlenmesine rağmen, birkaç kez faliyete geçip ölümlere sebep oldu. 1994 yılında yaşanan patlama sonrası, yanardağın batısında çoğunukla Muntilan şehrinde, zehirli gazdan 43 kişi hayatını kaybetti. Yogyakarta depreminden kısa süre önce 2006'da diğer büyük patlama yaşandı.

Merapi, cuma günü patlayarak 5 km yükseğe kül püskürttü.

Endonezya Ulusal Gözlemevi raporuna göre patlama yaklaşık 7 dakika sürdü. Karışık sıcak gazlarla birlikte lav çıkışı gözlemlendi ve havaya püsküren küller 20 km çapında bir alana düştü.

Bölgede yaşayanların yanardağa 3 km'den fazla yaklaşmamaları uyarısı yapıldı.

2010'da 300 kişinin ölümüne neden oldu

Merapi son olarak 2010 yılında patladığında 300 kişinin ölümüne ve 280 bin kişinin bölgeden tahliye edilmesine neden olmuştu.