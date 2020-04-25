Mersin'de feci kaza! Biri çocuk 3 ölü

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucunca kamyonet içindeki biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, kaza yerinde yaptığı incelemede biri çocuk 3 kişinin cesediyle karşılaştı. Ölenlerden birinin 9-10 yaşlarında çocuk olduğu belirlenirken, diğer iki kişinin ise araç sürücüsü Mürsel Süder ile eşi Türkan Süder olduğu bildirildi.
Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alınırken, cenazelerin bulundukları yerden çıkarılması için AFAD ekiplerinin beklendiği belirtildi.
Son Güncelleme: 25.04.2020 23:21