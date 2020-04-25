İstanbul 10°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98759
ALTIN
387.114
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6210
EURO
7.5498

Mersin'de feci kaza! Biri çocuk 3 ölü

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen korkunç trafik kazasında biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

25 Nisan 2020 Cumartesi 23:15
Mersin'de feci kaza! Biri çocuk 3 ölü

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucunca kamyonet içindeki biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Acı olay Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana geldi.Mürsel Süder'in kullandığı 33 K 3961 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alandan yaklaşık 150 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kaza, yoldan geçen vatandaşların durumu fark edip jandarmaya bilgi vermesi üzerine ortaya çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, kaza yerinde yaptığı incelemede biri çocuk 3 kişinin cesediyle karşılaştı. Ölenlerden birinin 9-10 yaşlarında çocuk olduğu belirlenirken, diğer iki kişinin ise araç sürücüsü Mürsel Süder ile eşi Türkan Süder olduğu bildirildi.

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alınırken, cenazelerin bulundukları yerden çıkarılması için AFAD ekiplerinin beklendiği belirtildi.

Son Güncelleme: 25.04.2020 23:21
Anahtar Kelimeler:
MersinMersin ErdemliMersin Trafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlıurfa'da akrabalar arası silahlı kavga! 1 ölü 8 yaralı
Şanlıurfa'da akrabalar arası silahlı kavga! 1 ölü 8 yaralı
Kütahya'da acı kaza! Bariyerlere çarpan motosiklet üstündeki 2 kişi hayatını kaybetti
Kütahya'da acı kaza! Bariyerlere çarpan motosiklet üstündeki 2 kişi hayatını kaybetti
Denizli'de komşular arasındaki gürültü kavgası kanlı bitti
Denizli'de komşular arasındaki gürültü kavgası kanlı bitti
İzmir Belediyesinden gençlere 4 GB hediye internet paketi!
İzmir Belediyesinden gençlere 4 GB hediye internet paketi!
Şemdinli Beldiyesi 10 çocuğu EBA TV'ye kavuşturdu
Şemdinli Beldiyesi 10 çocuğu EBA TV'ye kavuşturdu
13 yaşında intihar eden küçük kızın ölümünde korkunç detay; Ablasını görmüştü!
13 yaşında intihar eden küçük kızın ölümünde korkunç detay; Ablasını görmüştü!

Popüler Haberler

Survivor 2020 58. Bölüm tanıtım fragmanı 26 Nisan Pazar
Sokağa çıkma yasağında hastaneye gideceğim yasak mı? 65-20 yaş zorunlu hal izin belgesi nereden nasıl alınır?
5.000 TL hemen kredi onayı alacağınız bankalar hangileridir? 5.000 TL kredi için banka şartları
Özgürlüğün Sesi Bilal filmi oyuncuları konusu ve fragmanı TV'de ilk kez ATV'de
2020 Türk Telekom ramazan ayı bedava internet kampanyaları
E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu için neler gerekli? Seyahat sınırlaması hangi illeri kapsıyor?
İBB Sosyal yardım kartı başvurusu nasıl yapılır? İBB sosyal yardım kartı alma şartları
Netflix Mayıs 2020 yeni film ve dizileri neler?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölüm çekimleri ne zaman başlayacak?
Yaparsın Aşkım başvuru şartları ve whatsapp başvuru numaraları
2020 Diyanet fitre miktarı ne kadar? Oruç fitre tutarları ne kadar ?
Nites TV uygulaması nedir, yasal mı? Nites Tv kullanmak güvenilir mi?
Crysis Remastered minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nelerdir? Crysis Remastered ne zaman çıkacak?
Beren Güney kimdir? Kerem Tunçeri ifşalayan Beren Güney hakkında bilgiler
TRT EBA TV 13-17 Nisan 2020 ilkokul, ortaokul ve lise ders saatleri ve yayın akışı programı
Diriliş Ertuğrul tekrar bölümleri ile ekrana dönüyor
Koronavirüs sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları yardımları yapan kurum ve kuruluşlar
Günlük Burç Yorumları 26 Nisan 2020 Pazar
Fındık fiyatları 24 Nisan Cuma fındık borsası fındık kaç lira?
Carrefour market 23-29 Nisan 2020 ramazan indirimli ürünleri
Yunus Emre Akkor kimdir? ATV Yunus Emre Akkor ile İftara Ne Pişirsem sunucusu hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.