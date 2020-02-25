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Mersin'de rögar ilaçlaması yapılan okulda 17 öğrenci zehirlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan bir lisede yapılan rögar ilaçlaması 17 öğrencinin zehirlenmesine neden oldu. olay sonrası okulda tatil kararı alındı.

25 Şubat 2020 Salı 14:57
Mersin'de rögar ilaçlaması yapılan okulda 17 öğrenci zehirlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı rögar ilaçlamaları kapsamında Silifke ilçesinde İlker Eren Çevik Anadolu Lisesi’nde yapılan ilaçlamalarda 17 lise öğrencisi yapılan ilaçlamalardan dolayı zehirlendi. Rögarlardan verilen ilacın okul tuvaletlerindeki havalandırmalardan okulun içine yayılması sonucu aralarında asrım hastası da olan öğrenciler zehirden etkilendiler.

Okul yönetiminin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine okula gelen ambulanslar öğrencileri Silifke Devlet Hastanesi ve özel bir hastanelere kaldırdı. Buralarda tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken okul yönetimi yaşanan olaydan dolayı bir günlük tatil kararı aldı.

Silifke Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi ise lker Eren Çevik Anadolu Lisesi’nde yaşanan zehirlenme olayı ilgili yaptığı açıklamada ilaçlamanın yapıldığı sırada 17 öğrencinin etkilendiğini, ilk müdahalenin okul içinde yapıldığını ve hastanede tedavilerinin sürdüğünü söyleyerek, "Şu an için endişe edecek bir durum yok. 17 öğrenci kısa zamanda hastanelerden taburcu edilecek" diye konuştu.

Okuldaki öğrencilerin bilnçszce yapılan ilaçlamalardan dolayı zehirlendiğini ve aralarında kendi oğlunun da bulunduğunu söyleyen bir veli, bu tür durumların eğitimin olduğu hafta içi değilde hafta sonları yapılması gerektiğini söyleyerek Belediye yönetimine tepki gösterdi.

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