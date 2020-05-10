Mersin'de sosyal mesafeli banklar vatandaşın beğenisini kazandı

Mersin Yenişehir Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında tasarlanan sosyal mesafeye uygun bankları kullanıma açtı. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı marangozhanelerde yapılan banklar, iki kişi arasında bir metre mesafe olacak şekilde düzenlendi. Bugün parklara giden vatandaşlar, yeni banklara ilgi gösterdi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yeni sosyal mesafeli banklara ilişkin konuşarak ‘’Üretmeye devam ediyoruz, sosyal mesafeli banklarımızın sayısını arttıracağız.’’ dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından sosyal mesafe banklarının fotoğrafını paylaşarak, bu uygulamayı desteklediğini ve belediyeyi tebrik ettiğini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 22:18