Mersin'de sosyal mesafeli banklar vatandaşın beğenisini kazandı

Mersin Yenişehir Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında tasarlanan sosyal mesafeye uygun bankları kullanıma açtı. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı marangozhanelerde yapılan banklar, iki kişi arasında bir metre mesafe olacak şekilde düzenlendi. Bugün parklara giden vatandaşlar, yeni banklara ilgi gösterdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından sosyal mesafe banklarının fotoğrafını paylaşarak, bu uygulamayı desteklediğini ve belediyeyi tebrik ettiğini dile getirdi.Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 22:18