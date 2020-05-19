Mersin'in Tarsus ilçesinde akrabalarının kaz ve güvercinlerini çalan akrabalar yakalandı!

Mersin’in Tarsus ilçesinde akrabalarının kaz ve güvercinlerini çaldığı iddia edilen iki şüpheli polis kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye uyruklu İ.K evinde güvercin ve kaz besliyordu. Geçtiğimiz günlerde kümesinden 28 güvercin ve 13 kazın çalınması sonrasında jandarmaya başvuran İ.K akrabalarından şikayetçi oldu.

Evde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri yüzleri maskeli 2 kişinin kümesten kaz ve güvercin çaldığını tespit etti ve konu ile ilgili araştırma başlattı.

Görüntüleri izleyen İ.K ise bu 2 şüphelinin akrabaları A.H ve V.B.A olduğunu dile getirdi. Adresleri alınan İ.K akrabaları ise düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 17:33