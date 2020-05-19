Mersin'in Tarsus ilçesinde akrabalarının kaz ve güvercinlerini çalan akrabalar yakalandı!

Mersin’in Tarsus ilçesinde akrabalarının kaz ve güvercinlerini çaldığı iddia edilen iki şüpheli polis kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.
Evde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri yüzleri maskeli 2 kişinin kümesten kaz ve güvercin çaldığını tespit etti ve konu ile ilgili araştırma başlattı.
Görüntüleri izleyen İ.K ise bu 2 şüphelinin akrabaları A.H ve V.B.A olduğunu dile getirdi. Adresleri alınan İ.K akrabaları ise düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 17:33