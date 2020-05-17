Mersin'de İŞKUR müdürü hakkında tutuklama kararı

Mersin'in Anamur ilçesi İŞKUR Müdürü Ertuğrul G. hakkında rüşvet suçundan dolayı dava açılmıştı. Ertuğrul G.'nin rüşvet alma ve zimmetine para geçirme suçuyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanmasına karar verildi.

Mersin'de İŞKUR müdürü hakkında tutuklama kararı
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Mersin’in Anamur ilçesindeki İŞKUR Müdürü Ertuğrul G. Hakkında rüşvet ve istihdamda kayırma yapma suçundan dolayı soruşturma başlatılmıştı. Anamur İŞKUR Müdürü görevde olduğu sürede kuruma aldığı 20 kişiden, rüşvet aldığı ortaya çıkmıştı. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı Ertuğrul G. Hakkında şikayetler üzerine harekete geçti. Ertuğrul G. Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde göz altına alındı.

Ertuğrul G. evinde tutuklandı ve eski İŞKUR müdürünün evinde kapsamlı bir araştırma yapıldı. Ayrıca Ertuğrul G.’ye rüşvet verdiği saptanan 20 kişinin de ifadeleri alındı.

Banka Hesapları İnceleniyor

Anamur İŞKUR Müdürü Ertuğrul G.’nin banka hesapları inceleme altına alındı. Ertuğrul G. rüşvet ve zimmetine para geçirmesinden dolayı mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme Ertuğrul G.’nin tutuklanarak cezaevine konmasına karar verdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 22:49

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