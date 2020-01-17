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Meteoroli Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi! Kar bekleniyor!

Türkiye'de Ocak ayı itibarıyla sıcaklıklar ülke genelinde gerilemeye ve yağışlar artmaya devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir son dakika uyarısı geldi. Bu uyarıya göre İç Anadolu, Karadeniz bölgesinin iç kısımları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğu bölgesinde önümüzdeki günden itibaren karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

17 Ocak 2020 Cuma 15:29
Meteoroli Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi! Kar bekleniyor!

2020'nin ilk günleriyle beraber Türkiye'de mevsim normalleri görüldü ve kısa süre içerisinde ülke genelinde soğuk hava etkisi kendisini göstermeye başladı. Yağışların da bölgesel olarak etkili olmaya başlamasıyla beraber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden iller için uyarılar geldi. Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği bir son uyarıya göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde yarın karla karışık yağmur ve kar hadiselerinin beklendiği öğrenildi. Bugün için ilgili bölgelerde bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava öngörülmüştü. Sıcaklık düzeyi ise ülke genelinde -5 ile 12 derece arasında değişti.

Yağışlar Ülke Genelinde Etkili Olacak

İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'in iç kısımları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar etkisinin yarından itibaren kendisini göstereceği MGM tarafından öngörüldü. Bazı bölgelerde ise kısmi olarak pus ve sis görüleceği, yer yer buzlanmanın da meydana gelebileceği ifade edildi. 

Son Güncelleme: 17.01.2020 15:29
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