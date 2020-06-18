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Meteoroloji 81 ildeki 5 günlük hava tahmini açıkladı

Meteoroloji tarafından yayınlanan hava tahminlerine göre 81 ilde 5 günlük hava haritası yayınlandı. Vatandaşlarımız hava tahminlerini merak ediyor.

18 Haziran 2020 Perşembe 11:21
Meteoroloji 81 ildeki 5 günlük hava tahmini açıkladı
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Meteoroloji her zaman hava tahmini haritası yayınlamaktadır. Vatandaşlarımız tarafından da merak edilen hava tahminleri açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 81 ilde önümüzdeki 5 günlük hava tahmini haritasını açıkladı.

Türkiye genelinde bazı bölgelerde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Mersin, Van, Hatay, Adana, Osmaniye taraflarında yerel bazda gök gürültülü sağanak yağışı bekleniyor. Bu yağışlar Edine ve Çanakkale hariç tüm Marmara’da, İç Anadolu kuzeyinde, Batı Karadeniz’de, Tokat’ta ve Amasya taraflarında zaman zaman kuvvetli olarak kendini gösterecek.

Yapılan tahminlere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Güney ve güneybatı yönlerinden rüzgar hafif esecek. Zaman zaman da orta şiddette esecek olan rüzgar, yağışlı bölgelerde daha kuvvetli olarak kendini gösterecek.

AKOM İstanbul’u Uyardı

İstanbul’da batı ve kuzey ilçelerde öğlen vakitlerinde gök gürültülü yağmur başlayacak. Bu yağışlar 5 gün boyunca etkisini gösterecek. AKOM bu tahminler konusunda İstanbul’u uyardı. İstanbul’un Avrupa taraflarında güneydoğu kesimlerinde havada alçak basınç ve soğukluk hissedilecek. Çatalca, Anavutköy ve Silivri’de bugün öğlen vakitlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Bu yağışlar akşama doğru tüm il geneline yayılacak ve 5 gün boyunca ye yer etkisini gösterecek.

İşte Türkiye Hava Durumu Haritaları



Son Güncelleme: 18.06.2020 11:21
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