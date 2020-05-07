Meteoroloji açıkladı! Etkili sağanak yağışlar geliyor, hava sıcaklıkları düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmşn raporlarını yayınladı. Yayınlanan hava durumu raporunda ise; yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu, bazı bölgelerin ise gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği açıklaması yapıldı. Yağışların bazı illerde kuvvetli olması beklenirken vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması uyarısında bulunuldu.
Yapılan son değerlendirmelerde, Marmara, Ege, İç Anadolu, batı ve orta Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinde etkili olacak olan sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklığını batıda 4 ila 6 derece, doğuda ise 3 ila 5 derece düşmesi beklenirken yağışların, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Tokat çevrelerinde, Aydın’ın iç, Konya’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarında genellikle kuzey yönlü esmesi beklenirken, Akdeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği belirtiliyor.
BÖLGELER VE BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE;
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu ile Balıkesir çevrelerinin sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Hava durumu bugün nasıl olacak, yağmur yağacak mı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar çevreleri ile Aydın’ın iç, Konya’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Hava durumu bugün nasıl olacak, yağmur yağacak mı
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana ve Mersin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Hava durumu bugün nasıl olacak, yağmur yağacak mı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Trabzon, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı bulutlu