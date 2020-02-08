Meteoroloji'den hafta sonu için kar ve çığ tehlikesi uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava raporları tahminlerine göre, bugün Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin edilirken bazı iller için ise yoğun kar ve çığ tehlikesi uyarıları yapıldı.

Meteoroloji verilerine göre, Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde de ise kar şeklinde olması beklenirken yağışlar Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya ve Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği açıklanırken vatandaşların don ve buzlanmalara karşı dikkatli olmaları istendi. Ayrıca Meteoroloji yetkilileri Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğunu açıkladılar.

BAZI İLLERİMİZDE HAVA SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

EDİRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

A.KARAHİSAR °C, -5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ANKARA °C, -2°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -3°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

SİVAS °C, -5°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

TOKAT °C, -1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ELAZIĞ °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ERZURUM °C, -3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

HAFTA SONU KARA YOLLARINDA DURUM NEDİR?

Kara yollarında ulaşım kontrollü olarak sağlanırken Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 35. kilometresindeki yapım çalışması yapılıyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85, Beyşehir-Isparta yolunun 32-44, Tosya-Osmancık yolunun 43-46, Trabzon-Gümüşhane yolunun 25-28 ve Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştirilirken Muğla-Kale yolunun 36-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyo

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor ve Elmalı-Finike yolunun 41-45. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşom tek şeritten sağlanıyor.