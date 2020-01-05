Meteoroloji'den kar ve fırtına için 5 Ocak hava tahmin raporu! İstanbul için gün verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Ocak hava tahmin raporları verilerini yayınladı. Son verilere göre kar yağışı ve fırtına kapıda görünüyor.

Bu akşam saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı hava tüm yurdu yeniden etkisi altına alırken Marmara başta olmak üzere Batı Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de yağışlar yağmur şeklinde görülecek. İç kesimlerde yağışların kar şeklinde olması tahmin ediliyor. İstanbul'da ise kar yağışı Kırklareli ve Edirne'de hafta başından itibaren etkili olacak. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde devam eden kar yağışı ise yine hafta başından itibaren etkisini sürdürmeye devam edecek.

Son değerlendirme verilerine göre; Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Karaman, Sivas, Giresun ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren ise Muğla'nın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından yayımlanan sonraporda önümüzdeki hafta İstanbul ve çevresinde kar yağışı beklenmiyor. Yağışların İstanbul ve çevresinde yağmur ve yüksek kesimlerde sulu kar olarak görüleceği tahmin ediliyor.

Diğer taraftan,rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı ile Marmara'da gece, Kuzey ve Orta Ege’de ise yarın akşam etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği kaydedildi.



