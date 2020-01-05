İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113684
ALTIN
298.069
DOLAR
5.9700
STERLİN
7.8151
EURO
6.6697

Meteoroloji'den kar ve fırtına için 5 Ocak hava tahmin raporu! İstanbul için gün verildi

Meteoroloji, Ülke geneli için 5 Ocak hava tahmin raporunu yayınladı. Bazı bölgelerde beklenecek olan kar yağışı ve fırtına için de saat veren Meteoroloji, vatandaşları olası tehlikelere karşı da uyardı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

05 Ocak 2020 Pazar 11:23
Meteoroloji'den kar ve fırtına için 5 Ocak hava tahmin raporu! İstanbul için gün verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Ocak hava tahmin raporları verilerini yayınladı. Son verilere göre kar yağışı ve fırtına kapıda görünüyor.

Bu akşam saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı hava tüm yurdu yeniden etkisi altına alırken Marmara başta olmak üzere Batı Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de yağışlar yağmur şeklinde görülecek. İç kesimlerde yağışların kar şeklinde olması tahmin ediliyor. İstanbul'da ise kar yağışı Kırklareli ve Edirne'de hafta başından itibaren etkili olacak. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde devam eden kar yağışı ise yine hafta başından itibaren etkisini sürdürmeye devam edecek.

Son değerlendirme verilerine göre; Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Karaman, Sivas, Giresun ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren ise Muğla'nın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 

Meteoroloji tarafından yayımlanan sonraporda önümüzdeki hafta İstanbul ve çevresinde kar yağışı beklenmiyor. Yağışların İstanbul ve çevresinde yağmur ve yüksek kesimlerde sulu kar olarak görüleceği tahmin ediliyor.

Diğer taraftan,rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı ile Marmara'da gece, Kuzey ve Orta Ege’de ise yarın akşam etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği kaydedildi.


 

Son Güncelleme: 05.01.2020 11:23
Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiIstanbul Hava DurumuKar Yağışı5 Ocak Hava Raporu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit Fethi Sekin ve Musa Can ölümlerinin 3. yıl dönümlerinde unutulmadılar
Şehit Fethi Sekin ve Musa Can ölümlerinin 3. yıl dönümlerinde unutulmadılar
20 bin kişi Sarıkamış'ta şehit olan 90 bin ecdadı için yürüyor
20 bin kişi Sarıkamış'ta şehit olan 90 bin ecdadı için yürüyor
Hafter, skandal Türkiye açıklamasıyla gündemde!
Hafter, skandal Türkiye açıklamasıyla gündemde!
Belediyeler tarihinde bir ilk yaşandı! Avcılar Belediyesi trans bir bireyi işe aldı!
Belediyeler tarihinde bir ilk yaşandı! Avcılar Belediyesi trans bir bireyi işe aldı!
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den sözleşmeliye kadro açıklaması ekranlara geldi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den sözleşmeliye kadro açıklaması ekranlara geldi.
TEM Otoyolunda 7 araç birbirine girdi! Zincirleme kazada trafik kilitlendi
TEM Otoyolunda 7 araç birbirine girdi! Zincirleme kazada trafik kilitlendi

Popüler Haberler

SGK işlemdeki evrak takip ve sorgulaması nasıl yapılır? Sgk evrak takip ve sorgulama işlemleri
SGK çocuk parası yattı mı, ne zaman yatar? SGK çocuk parası sorgulama nasıl yapılır?
Günlük burç yorumları 6 Ocak 2020 Pazartesi - Yıldız falınıza göre bugün nelerle karşılaşacaksınız?
Kara listeden nasıl çıkılır? Banka kara listesi nedir, çıkmak için ne yapılmalıdır?
Doğum parası ne zaman yatar? Doğum parası ptt hesabına ne kadar sürede yatar?
Borç transfer ve kapatma kredisi veren bankalar hangileridir? Tüm borçları tek yerde toplama kredisi
Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? SGK, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı sorgulama işlemleri
Çukur var mı, yok mu, neden yayınlanmıyor? 6 Ocak 2020 Pazartesi Çukur yeni bölüm ne zaman?
Yasak Elma var mı, yok mu? 6 Ocak 2020 Pazartesi Yasak elma neden yayınlanmıyor?
2020 resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? 2020 resmi tatil tarihleri
Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç.’yi neden bıraktı? Behzat Ç. tamamen bitti mi?
Atiye yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 2. sezonu olacak mı?
2019 Şeker Fabrikası işçi alımı yapacak! İŞKUR aracılığı ile Şeker Fabrikası'na işçi alımı için gerekli belgeler neler?
2020 sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?
2020 yılı damızlık düve alım desteği başvuru tarihleri ve şartları
Restoran veya lokanta açmak için devlet destekleri nelerdir? 2020 Yeni iş yeri açmak için devlet destekleri
Perihan Yatkın nerede? Müge Anlı Perihan Yatkın kaçırıldı mı?
2020 Hac ve umre fiyatları ne kadar oldu? 2020 Hacca gitmek için ne kadar ödeme yapılmalı? Hac ve umre için 2020 fiyatları belli oldu!
Tekel bayii açma işlemleri nelerdir? Tekel bayii nasıl açılır? Tekel bayii açma işlemleri
Konut kredisi için sağlanan devlet destekleri nelerdir?
Sefirin Kızı neden yayınlanmıyor? 6 ocak 2020 Pazartesi Sefirin Kızı neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.