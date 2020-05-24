Meteoroloji'den yağış uyarısı! Bayramda hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumun tahmin raporlarının duyurdu. Yapılan son değerlendirmelere göre ise yurdun doğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra kuzeybatısı parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Osmaniye, K.Maraş, Hatay, Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat çevreleri ve Amasya'nın doğu ilçeleri ile gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle sağanak, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenirken; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ ve Ş.Urfa illerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Raporlara göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişik olmayacak.

Rüzgar'ın ise Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edilirken; gece ve sabah saatlerinde, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Çorum çevrelerinde hafif şiddette zirai don riski bulunduğundan zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların tedbirli olunmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANKARA °C, 19°CAz bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 15°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yükseklerinde (1500 m. ve üzeri rakım) yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.