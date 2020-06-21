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Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Marmara'da sıcaklıklar 2-4 derece artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminlere göre Marmara Bölgesi'nde hafta içi sıcaklıklar artacak. Bir süredir Marmara Bölgesi yağışa teslim olmuştu.

21 Haziran 2020 Pazar 14:28
Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Marmara'da sıcaklıklar 2-4 derece artacak.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi hava tahminlerini açıkladı. Bu akşam saatlerinde İstanbul Anadolu yakasının doğu kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak. Ancak Salı gününden sonra Marmara Bölgesi genelinde sıcaklıklar 2 ila 4 derece arasında artış gösterecek.


Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin yaptığı tahminlere göre, Cuma gününden Salı gününe kadar İstanbul ve Marmara genelinde sağanak yağış etkili olacaktı. Bu akşam saatlerinde de İstanbul Anadolu yakasının doğu kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışın hakim olması bekleniyor. Yağış ertesi gün öğlen saatlerinde Sakarya'ya doğru ilerleyecek ve kuvvetli olacak. 

Marmara Bölgesi'nde önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar kuzeyden ara sıra hafif, zaman zaman da sert esecek. Yağmurun yağdığı yerlerde ise zaman zaman sert bir rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, kuvvetli yağış sonrası su baskını, sel ve yıldırım gibi doğal afetlere karşı vatandaşlarımızı uyardı.


Son Güncelleme: 21.06.2020 14:28
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