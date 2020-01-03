Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar gelmeye devam ediyor. İstanbul'da hava durumu gündemde

Yeni yılın ilk haftasonunda Türkiye'nin birçok farklı noktasında yağışlı havaların etkili olacağı öngörülüyor. Bu sene oldukça geç dengelenen normal sıcaklıkların gerilemesiyle beraber yurt genelinde hava değişimine karşı hazırlıksız yakalanıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise ani hava değişimleri ile ilgili olarak yurttaşlara sürekli olarak bildirimler vermeye devam ediyor. Aktarılan güncel bilgilere göre bu haftasonu ülke genelinde yağışlı havalar etkili olacak ve İstanbul başta olmak üzere yağış etkisi ortalama olarak 2-3 gün kadar sürecek.

Yurt genelinde hava durumu değerlendirmelerine göre bu haftasonu yağış etkisi görülecek. Yurdun doğu illerinde kar yağışı beklenirken, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı gerçekeleşeceği öngörülürken, Marmara Bölgesi'nde ise yağmur etkisi haftasonu boyunca devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü dış alan etkinliği planlayanların yapışlar sebebiyle hazırlıklı olması konusuda uyarılarda bulundu.