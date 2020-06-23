Meteoroloji İstanbul'daki sağanak yağış için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da boğaz çevresinde bulunan ilçeleri şiddetli yağmur için uyardı. İlde başlayan sağanak yağış, bazı ilçelerde sele neden oldu.

İstanbul’un Anadolu ve Avrupa Yakası’nda etkisini gösteren sağanak yağış devam ediyor. Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 15.10 itibarıyla yüzde 53’e yükseldi.

Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Şiddetli yağış ve beraberinde getirdiği rüzgar sebebiyle Ortaköy Dereboyu Caddesi üzerindeki Avrupa Birliği Bakanlığı önündeki ağaç devrilerek mazgalların tıkanmasına neden oldu. Tıkanan mazgallar caddede yoğun su birikintisi oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle devrilen ağaç kaldırıldı.

Balat sahilinde balık tutan ve gezintiye çıkan vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandılar. Anavutköy Anadolu Mahallesi’nde ise bazı evlerde su baskınları meydana geldi.

Büyükçekmece Gölü’nde oluşan hortum ise vatandaşlara büyük panik yaşattı.