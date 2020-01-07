Meteoroloji kırmızı alarm vermişti! Sağanak yağış ve sel Mersin'de can aldı

Mersin'in Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz ilçelerindeki cadde ve sokaklar aşırı sağanak yağıştan dolayı sele maruz kalırken Erdemli'de bir baraka yaşayan 6 kişilik bir aile barakanın çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Aile fertleri yapılan çalışmalar sonucu bulundukları yerden çıkarılırken 62 yaşındaki İbrahim Öngel yıkıntıdan çıkarıldığında hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı Mersin'in bazı ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilirken kent merkezinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi. AKUT ekipleri olay yerine giderek arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar sonrasında ise dereye düşen otomobilde bulunanAli Büyükgüdük dereden yaralı olarak kurtarırken, beraberindeki Yunus Gök ise akıntıya kapılıp kayboldu.

Kayıp Gök için arama kurtarma çalışması başlatan AKUR ekipleri sabaha kadar devam eden arama çalışmaları sonunda kayıp şahsın cesedine, kaza yerinin 500 metre aşağısında ağaca takılmış olarak ulaştı.

Tüm sokaklar yağmuradn dolayı göle dönerken birçok cadde ise su altında kaldı. Kriz masası oluşturan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, sel sularına müdahale etme çalışmalarına tüm hızyla devam ediyorlar.