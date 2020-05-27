Meteoroloji'nin 27 Mayıs hava durumu raporuna göre yağmur ve fırtınaya dikkat!

Meteroloji'den edinilen 27 Mayıs hava durumu raporlarına göre; Trakya, Marmara, Ege ve Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in batı kesimleri kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında olacak. İç bölgelerde ise kuvvetli lodos etkili olurken vatandaşların (21-50 kg/m2) hızla eseceği tahmin edilen rüzgara karşı dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji'nin 27 Mayıs hava durumu raporuna göre yağmur ve fırtınaya dikkat!
    Abone Ol:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durum tahmin raporlarına göre bugün İstanbul dahil olmak üzere Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın batı kesimlerinde sağanak yağış ve ara ara fırtına olması bekleniyor. Pazar gününe kadar süremesi beklenilen yağışların  iç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ise Marmara ve Ege'de 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 dereceği artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken rüzgar genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu' da kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek.

Yağışlar genelde öğleden sonra İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle olacak;

- Ankara: Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

- İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

- İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

- Adana: Az bulutlu ve açık 33

- Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19

- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19

- Erzurum: Parçalı bulutlu 23

- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30
 


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Netflix Dark 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Dark yeni sezon yayın tarihi ve fragmanı
Cep telefonu hattımda internet paketim var ama telefondan internete giremiyorum
Ayetel Kürsi suresi abdest almadan okunabilir mi ?
Teknosacell bakiye ve fatura sorgulama işlemleri
ISO uzantılı dosyalar nasıl açılır? ISO dosya uzantısı nedir? ISO dosyalarını açan yazılımlar
Tiktok videosu çilek tuz deneyi gerçek mi? Çilekten tuzlu suda böcek mi çıkıyor?
Günlük Burç Yorumları 27 Mayıs 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Alef dizisi sezon finali mi yapacak? Alef 2. sezon olacak mı?
Lezzet Düşkünleri program sunucusu kimdir? Gerçek adı ne? Gabriele Sponza hakkında bilgiler
2020 Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 2020 MEB PYBS taban puanları ve kazandı örnekleri
Netflix'te İzlenmesi Gereken En İyi Filmler
Doğalgaz faturası hesaplama nasıl yapılır? Ortalama doğalgaz faturası hesaplaması
Bay Yanlış dizisi Ezgi kimdir? Gerçek adı nedir? Özge Gürel rol aldığı yapımlar
Çeviri yapıp intenetten nasıl para kazanılır?
36 ay vadeli temel ihtiyaç desteği başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar açıklandı mı?
Renault yeni kampanyası tanıtıldı! Aylık 750 TL kredi taksitli sıfır KM araç satışları
Günlük Burç Yorumları 26 Mayıs 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
MEB 2020 Öğretmen LGS sınav görevi başvuru tarihi
Günlük Burç Yorumları 25 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
2020 MSÜ Askeri lise başvuru tarihi ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Sınav tarihi
Netflix Party nedir, nasıl kullanılır? Arkadaşınızla aynı anda film ya da dizi izleyerek sohbet edin