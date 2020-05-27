Meteoroloji'nin 27 Mayıs hava durumu raporuna göre yağmur ve fırtınaya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durum tahmin raporlarına göre bugün İstanbul dahil olmak üzere Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın batı kesimlerinde sağanak yağış ve ara ara fırtına olması bekleniyor. Pazar gününe kadar süremesi beklenilen yağışların iç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ise Marmara ve Ege'de 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 dereceği artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken rüzgar genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu' da kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek.

Yağışlar genelde öğleden sonra İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle olacak;

- Ankara: Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

- İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

- İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

- Adana: Az bulutlu ve açık 33

- Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19

- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19

- Erzurum: Parçalı bulutlu 23

- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30

