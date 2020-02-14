Meteoroloji uyardı! 14 Şubat Cuma günü o illerde okullar tatil edildi

BAYBURT

Bayburt genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün tatil edilen okulların yağışın devam etmesi üzerine yarında tatil edilmesine karar verildi. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 14 Şubat 2020 Cuma günüde okulların tatil edildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Vali Cüneyt Epcim, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Bayburt İlimizde devam eden olumsuz hava koşullarından ötürü 14.02.2020 Cuma günü Eğitim-Öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir” ifadelerini kullandı.

HATAY

Hatay'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda eğitime ara verildi. Vali Rahmi Doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi.

BİTLİS

Bitlis'e bağlı Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Mutki ve Hizan ilçeleri ve bu ilçelere bağlı köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 14 Şubat Cuma için ara verildi. Ayrıca, söz konusu ilçelerde kamuda çalışan engelli ve hamile personel aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

MARDİN

Mardin merkeze bağlı Artuklu ilçesinde eğitime 14 Şubat Cuma günü de ara verilirken Artuklu Kaymakamlığından yapılan açıklamada ,"İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçemize bağlı her seviyedeki okullarda eğitim-öğretime 14 Şubat 2020 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Öğretmen, öğrenci ve velilerimize saygıyla duyurulur" denildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliği ise etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün daha tatil edildiğini duyurarak valilik kanalı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik veriler ışığında ilimiz genelinde kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam edecek olması nedeniyle, il merkezi ve ilçelerimizde kreşler, ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Şubat 2020 Cuma günü de 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu personelimiz de kurumlarınca idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

VAN

Van’da etkilisinin hala devam ettiği belirtilen kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.

Van Valiliği, “Olumsuz hava şartları nedeniyle 13-14 Şubat 2020 Perşembe ve Cuma günleri ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, rehberlik araştırma, özel eğitim rehabilitasyon merkezleri 2 gün daha tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” açıklamasında bulundu.

Hatay'da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 14 Şubat günü ara verildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, il genelinde eğitim ve öğretime 14 Şubat Cuma ara verildiğini belirtti.

AĞRI

Ağrı il merkezindeki tüm okullar ile merkez ilçedeki okullarında 14 Şubat cuma günü tatil edildiği bildirildi. Ağrı Valiliği resmi kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı il merkezi ve merkez ilçedeki köylerde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitim ve öğretime 14 Şubat Cuma günü ara verildiği belirtildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verilirken Diyarbakır Valiliği'nce, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelindeki okullarda eğitime 14 Şubat günü tatil ilan edilidiği bildirildi. Açıklamada, "Kar yağışı ve bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi karşısında 14 Şubat Cuma günü Diyarbakır il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır" ifadeleir kullanıldı.

MALATYA

Malatya Valisi Aydın Baruş, kent genelinde eğitim öğretimin 14 Şubat günü de yaşanan kar yağışı nedeniyle tatil edildiğini duyurdu. Vali Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya ili genelinde devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak kara yollarında oluşan buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanacak sorunlara binaen tüm ilçelerimizde bulunan MEB’na bağlı okullar ve eğitim kurumları 14 Şubat 2020 Cuma günü bir gün süre ile tatil edilmiştir" dedi.

Giresun, Muş, Hakkari, Sivas ve Kahramanmaraş'ta da il geneli ve ilçelerde eğitime 14 Şubat Cuma günü era verildiği bildirilirken Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 14 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi.

Kars Valisi Türker Öksüz, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki tüm okulların 14 Şubat Cuma günü tatil edildiğini duyurmasının ardından bir açıklamada Gaziantep Valiliğinde yapıldı. Kar yağışı sonrası düşen hava sıcaklığı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı okullar yarın için tatil edildiğini bildiren valilik engelli ve hamile kamu personeline ise 1 gün idari izin verildiğini açıkladı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken kentteki bazı ilçelerde yollar kapandı.

TUNCELİ

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın için okullar tatil edildi. Tunceli Valiliği tarafından yapılan kar tatili açıklamasında, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli genelinde (merkez ve 7 ilçemizde )14 Şubat 2020 Cuma bir gün süre ile tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engeli olan ve hamile çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" denildi.

RİZE

Rize'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 6 ilçede yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışından dolayı Güneysu, Çamlıhemşin, Hemşin, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde 14 Şubat 2020 Cuma ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

