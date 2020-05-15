Meteoroloji uyardı! En sıcak günler yarın başlıyor

Yaz aylarına yaklaştığımız şu günlerde yurt genelinde hava sıcaklıkları artarken bazı illerimizde hava sıcaklıkları 9 ila 13 derece yükselecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Mayıs günü ve hafta sonu hava durumu raporlarını yayımlarken hava sıcaklıklarının yaşanacağı bölgelerde yaşayan özellikle çocuk ve yaşlılara aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Mayıs ayının ortalarından yaşanan yüksek sıcaklıklar Ağustos ayını aratmazken, bugün İstanbul'da 28 dereceye ulaşacak olan hava sıcaklığı yarın 32 dereceyi aşacak. Ege Bölgesi'nde ise 40 dereceyi aşacak sıcaklık olması bekleniyor. Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre bu hafta sonu bugünden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacak ve özellikle yurdun batı bölgelerinde bulunan illerimizden İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde bir sıcaklık hissedilecek. Yurdun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE VE BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°CAz bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus bekleniyor.

AMASYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçecek.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

