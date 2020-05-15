Meteoroloji uyardı! En sıcak günler yarın başlıyor

Yaz aylarına yaklaştığımız şu günlerde yurt genelinde hava sıcaklıkları artarken bazı illerimizde hava sıcaklıkları 9 ila 13 derece yükselecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Mayıs günü ve hafta sonu hava durumu raporlarını yayımlarken hava sıcaklıklarının yaşanacağı bölgelerde yaşayan özellikle çocuk ve yaşlılara aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
Mayıs ayının ortalarından yaşanan yüksek sıcaklıklar Ağustos ayını aratmazken, bugün İstanbul'da 28 dereceye ulaşacak olan hava sıcaklığı yarın 32 dereceyi aşacak. Ege Bölgesi'nde ise 40 dereceyi aşacak sıcaklık olması bekleniyor. Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre bu hafta sonu bugünden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacak ve özellikle yurdun batı bölgelerinde bulunan illerimizden İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde bir sıcaklık hissedilecek. Yurdun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE VE BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus bekleniyor.
AMASYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçecek.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık