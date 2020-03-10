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Meteoroloji uyardı! Şiddetli fırtına geliyor

Meteoroloji'den alınan son hava tahmin raporlarına göre yurdun bazı bölümlerinde şiddetli fırtına görülmesi beklenirken vatandaşlar olası olumsuzluklara karşı uyarıldı. İstanbul hava tahmin raporlarına göre ise il genelini parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı bir gün bekliyor.

10 Mart 2020 Salı 13:22
Meteoroloji uyardı! Şiddetli fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu değerlendirmelerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına beklendiği belirtildi. Bölgelerde yaşayan vatandaşlar ise şiddetli fırtınadan doğabilecek her türlü olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yurdun batı ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ile 6 derece azalacağı da belirtilen açıklamada Rüzgarın Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’de kuvvetli (40-70 km/sa), İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa, yüksek kesimlerinde yer yer 100 km/sa) şeklinde eseceği beklenildiği kaydedildi.

Son tahmin ve değerlendirme verilerine göre İstanbul genelinin ise parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın ise, Doğu ve Kuzeydoğu, gece saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği aktarıldı.

10 Mart 2020 SALI YURT GENELİ BAZI İLLERDE HAVA DURUMU


BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıı

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 19°C
Parçalı bulutlu

BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
 

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiHava Durumu10 Mart
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