Meteoroloji'ye göre sağanak yağış tüm yurdu 5 gün etkisi altına alıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahmin raporlarındaki son değerlendirmelerine göre, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olduğu bildirilirken; bazı bölgelerin 5 gün boyunca sağanak yağışların etkisi altında kalacağı ve yurdun tümünü aralıklarla etkileyecek olan sağanak yağış dalgası önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmeye devam edeceği kaydedildi.

Marmara, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiği belirtildi. Yağışlar genellikle öğleden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise mevsim normallerinde seyredeceği ve sıcaklıklara ilişkin önemli bir değişiklik olmayacağının belirtilildiği hava tahmin taporunda yurt genelinde rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenildiği bildirildi.

METEOROLOJİ VERİLERİNE GÖRE BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU ŞÖYLE;

İSTANBUL: 23, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANKARA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 26, Parçalı zaman zaman çok bulutlu.

KOCAELİ: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 27, Parçalı zamanla çok bulutlu.

MUĞLA: 22, Parçalı zamanla çok bulutlu.

ADANA: 23°, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BOLU: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 18, Çok bulutlu.

TRABZON: 15, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 9, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 16, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 18, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 13, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.