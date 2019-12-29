Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İstanbul kesimlerine kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji'den Türkiye genelini yakından ilgilendirecek son dakika kar yağışı uyarısı geldi. Geçtiğimiz günlerde sağanak yağışların görülmüş olduğu İstanbul'da ilk kar yağışı dün gece bazı kesimlerde görüldü. Meteoroloji, kar uyarısı vermesinin yanında gündelik hayatta yaşanabilecek olumsuzluklardan dolayı vatandaşların daha tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. Peki, İstanbul'a kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte meteorolojiden gelen açıklamalar...

Meteoroloji'den gelen uyarılar sonucunda vatandaşlar ''İstanbul'a ne zaman kar yağacak?'' sorusunu aratmaya başladılar. İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 6 dereceye ulaştı. Günün erken saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından akşam saatlerinde de karla karışık yağmur yağması bekleniyor.