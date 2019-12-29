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Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İstanbul kesimlerine kar ne zaman yağacak?

Aralık ayının sonuna gelmişken havaların da soğuması ile birlikte soğuklar daha çok hissedilmeye başladı. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı hala devam etmektedir ve vatandaşlar için hayatın akışını zorluyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi mi? İşte, meteoroloji'den gelen açıklamaya göre detaylar haberimizde...

29 Aralık 2019 Pazar 12:47
Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı! İstanbul kesimlerine kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji'den Türkiye genelini yakından ilgilendirecek son dakika kar yağışı uyarısı geldi. Geçtiğimiz günlerde sağanak yağışların görülmüş olduğu İstanbul'da ilk kar yağışı dün gece bazı kesimlerde görüldü. Meteoroloji, kar uyarısı vermesinin yanında gündelik hayatta yaşanabilecek olumsuzluklardan dolayı vatandaşların daha tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. Peki, İstanbul'a kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte meteorolojiden gelen açıklamalar...

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji'den gelen uyarılar sonucunda vatandaşlar ''İstanbul'a ne zaman kar yağacak?'' sorusunu aratmaya başladılar.  İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 6 dereceye ulaştı. Günün erken saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından akşam saatlerinde de karla karışık yağmur yağması bekleniyor. 

Son Güncelleme: 29.12.2019 12:47
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