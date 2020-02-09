Meteorolojiden peş peşe uyarılar; Buzlanmaya ve şiddetli rüzgara karşı dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Şubat hava tahmin raporları verilerinşi açıklarken vatandaşlarıda peş peşe uyardı. Son raporlara göre bazı bölgelerde sıcaklıkların 6 derece daha azalırken Batı bölgelerinde sıcaklıkların 1-2 derece artacağını etkili olan kar yağışı nedeniyle Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenildiğini açıkladı.

Şideetli rüzgarın yaşanacağı Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da ise yer yer kuvvetli olan rüzgarın saatte 40-60 km hızla esmesi bekleniyor.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu geçeceği tahmin edilirken Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu ve vatandaşların daikkatli olmaları istendi.

9 ŞUBAT PAZAR BAZI İLLERDE HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE:

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 4°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, -2°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, -1°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, -1°CÇok bulutlu ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -3°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, -5°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

BOLU °C, -3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, -3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

AMASYA °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

TOKAT °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

TRABZON °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ERZURUM °C, -13°C

Çok bulutlu

KARS °C, -12°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, -8°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 1°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, -1°C

Çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 2°C

Parçalı bulutlu