Meteorolojiden peş peşe uyarılar; Buzlanmaya ve şiddetli rüzgara karşı dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Şubat hava tahmin raporları verilerinşi açıklarken vatandaşlarıda peş peşe uyardı. Son raporlara göre bazı bölgelerde sıcaklıkların 6 derece daha azalırken Batı bölgelerinde sıcaklıkların 1-2 derece artacağını etkili olan kar yağışı nedeniyle Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenildiğini açıkladı.
Şideetli rüzgarın yaşanacağı Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da ise yer yer kuvvetli olan rüzgarın saatte 40-60 km hızla esmesi bekleniyor.
Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu geçeceği tahmin edilirken Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu ve vatandaşların daikkatli olmaları istendi.
9 ŞUBAT PAZAR BAZI İLLERDE HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE:
EDİRNE °C, 6°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 4°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 3°C
Çok bulutlu
A.KARAHİSAR °C, -2°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, -1°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
Çok bulutlu ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, -3°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, -5°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
BOLU °C, -3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, -3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
AMASYA °C, 0°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
TOKAT °C, -2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
TRABZON °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
ERZURUM °C, -13°C
Çok bulutlu
KARS °C, -12°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
MALATYA °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, -8°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 1°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, -1°C
Çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 2°C
Parçalı bulutlu