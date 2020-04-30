Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Günlerce sürecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yurt genelinde hava durumu tahmin raporlarını yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Kayseri, Nevşehir çevreleri ve Niğde'nin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlı havaların etkisiyle sıcaklıkların batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken rüzgarın güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün başlayan ve Türkiye'nin tüm bölgelerinde görülecek olan sağanak yağışlı havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdüreceği belirtilen raporda yaklaşık 5 gün boyunca devam edeceği belirtildi.

Bugün Türkiye genelinde hava ise ülke geneli parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE;

İSTANBUL 12°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın güney kesimleri hafif sağanak yağışlı

ANKARA 11°C, 20°CAz bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 23°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 20°C

Az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 21°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

TRABZON 11°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu

ERZURUM 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 7°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

