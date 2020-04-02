Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Şiddetli fırtınaya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava durum raporlarına göre, Yurdun geneli yağışlı ve sağanak yağışlı geçerken, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin genelinde ise kuvvetli poyraz ve fırtınanın gün boyu etkili olması bekleniyor. Yapılan son tahminlerde İstanbul ve Marmara Bölgesi gün içerisinde yağmurun etkisi altında olacak.

Yurt genelinde ise büyük bir kesiminin yağışlı geçeceği tahmin edilirken yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, sabah saatlerinde Edirne, Çanakkale, İzmir ve Aydın kıyılarında, öğleden sonra Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa, Antalya'nın doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarırken aynı zamanda rüzgarın; Marmara’nın kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinde meydana gelebilecek olumsuzluklara tedbirli olunması gerekmektiği bildirdiler.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

- Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15

- İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı 12

- İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların sabah- saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 15

- Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 20

- Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 19

- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 12

- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 7

- Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15