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Meteoroloji'den uyarı ! Akşam saatlerinde İstanbul'a kar düştü! İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?

İstanbul Anadolu Yakası'nda kar ve dolu yağışı görüldü. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, ''İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? '' Kar yağışı nerelerde etkili olacak?'' sorularını aratmaya başladılar. Peki, İstanbul'a kar yağışı devam edecek mi? İşte detaylar...

02 Ocak 2020 Perşembe 00:00
Meteoroloji'den uyarı ! Akşam saatlerinde İstanbul'a kar düştü! İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?

İstanbul'un bazı kesimlerinde akşam saatlerinde kar ve dolu yağışı başladı. Anadolu Yakası'nın Beykoz, Çekmeköy ilçelerinde. Avrupa Yakası'nda ise Taksim'de kar yağışı olduğu görüldü.

Meteoroloji'den gelen bilgiye göre 21:00 saatlerinde başlayan kar yağışı, Beykoz Çavuşbaşı'nda kar yağışı görüldü. 

Beykoz'da görülen kar yağışı aynı zamanda Çekmeköy civarında da görüldü. Vatandaşlar ''Kar yağışı devam edecek mi?'' sorusunu sormaya başladılar.

İstanbul'da kar yağışının devam edip etmeyeceğine dair kesin sonuçlar öngörülmedi. Meteoroloji'den bu konu ile ilgili açıklama bekleniyor.

Son Güncelleme: 02.01.2020 00:00
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