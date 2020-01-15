İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120827
ALTIN
294.081
DOLAR
5.8792
STERLİN
7.6581
EURO
6.5555

Meteorolojiden uyarı: İstanbul'a asit yağmuru yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul 10 günlük hava durumu!

Meteorolojiden gelen açıklamaya göre yarın Marmara ve Ege bölgesinde kuvvetli poyraz bekleniyor. Gelen uyarıya göre vatandaşlar "İstanbul'a asit yağmuru yağacak mı?" sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Peki, İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? İstanbul'a asit yağmuru yağacak mı? İşte, hava durumu ile ilgili tüm detaylar içerikte...

15 Ocak 2020 Çarşamba 15:03
Meteorolojiden uyarı: İstanbul'a asit yağmuru yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul 10 günlük hava durumu!

Meteorolojiden İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için uayrı geldi. İstanbul'a asit yağmuru yağabilir! Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi görüldü. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Asit yağmuru nedir? İşte, İstanbul hava durumu...

İstanbul'a asitli yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Uzmanı Gökhan Abur, Perşembe günü yağışın hava kirliliğinin de etkisi ile asit yağmuruna dönüşebileceği iddialarının yanlış olduğunu söyledi. 

arın yağmurun başladığı ilk dakikalarda kirlerin yere ineceğini de belirten Gökhan Abur, bunun vatandaşlara zarar verecek düzeyde olmadığını belirtti.

Asit yağmuru nedir?

Asidik kimyasalların yağmur, kar, sis, çiğ veya kuru parçacıklar halinde yeryüzüne düşmesine verilen isimdir. Bu damlacıklar yeryüzüne yağmur, kar gibi yollarla düşerler. Bu toprağın asitlik miktarını arttırır ve tatlı su kaynaklarının kimyasal dengesini bozar. Asit yağmuru akarsuların zehirlenmesi ve yüksek irtifalardaki ormanların zarar görmesinin başlıca sebeplerindendir.

Asit Yağmuru etkileri neler?

Hava temizlenecek ama yerde asit yağmurlarının etkilerini göreceğiz. Metallerde korozyon, asfaltlarda bozulmalar, arabalarda, cildimizde ve saçlarımızda etkilerini göreceğiz. Hava kirliliğinin en önemli sebeplerinden biri evsel emisyonlarımızdır. Özellikle kış dönemlerinde çok fazla oluyor. Bacalardan çıkan emisyonlar, arabaların egzoz gazları, filtre kullanmayan fabrikalar bunlar yüksek miktarda kirleticiler içeriyor. Bunlar bu günlerde atmosferimizde kalacak ve bize hastalık olarak geri dönebilir.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'da kış yeni başlıyor. Meteorolojiden gelen açıklamaya göre her an beklenmedik bir zaman diliminde havalar soğuyabilir. Kar yağışının ise 15 Şubat-15 Mart tarihleri arasında yağabileceği söylendi.

İstanbul 10 günlük hava durumu

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Son Güncelleme: 15.01.2020 15:03
Anahtar Kelimeler:
Istanbul Hava DurumuHava DurumuMeteorolojiden UyarıIstanbula Asit Yağmur Yağacak MıIstanbula Kar Ne Zaman YağacakIstanbul Kar YağışıIstanbul Asit Yağmur YağışıAsit Yağmuru NedirAsit Yağmur Etkileri Neler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da sahte para operasyonu! İki ilçede 127 milyon 500 bin ABD Doları basılmış
İstanbul'da sahte para operasyonu! İki ilçede 127 milyon 500 bin ABD Doları basılmış
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları saat kaçta bitiyor? Konut başvurusu nasıl yapılıyor?
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları saat kaçta bitiyor? Konut başvurusu nasıl yapılıyor?
Isparta'da sis nedeniyle otobüs kontrolden çıkarak devrildi;29 yolcu yaralandı
Isparta'da sis nedeniyle otobüs kontrolden çıkarak devrildi;29 yolcu yaralandı
Kadın Voleybol Milli takımını hedef alan MHP'li Başkan'dan savunma istendi
Kadın Voleybol Milli takımını hedef alan MHP'li Başkan'dan savunma istendi
Hasta yakını tarafından darp edilen doktor, kırık burnuna rağmen ameliyata girdi
Hasta yakını tarafından darp edilen doktor, kırık burnuna rağmen ameliyata girdi
Eski milli futbolcu Hakan Şükür, ABD'de Uber şoförü oldu
Eski milli futbolcu Hakan Şükür, ABD'de Uber şoförü oldu

Popüler Haberler

Nüfus cüzdanımı kaybettim ne yapmam gerekiyor? Yeni kimlik için nasıl başvuru yapılır? Kimlik kaybetme cezası ve yeni kimlik işlemleri
Ne zaman emekli olabilirim? Emeklilikte ne kadar maaş alabilirim?
Sıfır Bir filmi ne kadar izlendi? Sıfır bir gişe rakamları belli oldu
Kuruluş Osman neden yok, bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Zemheri 1. bölümde neler olacak? Yeni dizi Zemheri 1. bölüm tanıtım fragmanı
Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 16 Ocak EYS konukları açıklandı!
TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? 100 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Süper Lig'de 18. hafta maç hakemleri kimler? Süper Lig 18. Hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler!
800 kredi notuna kredi veren bankalar
Evde bakım parası yatan iller hangileri? 15 Ocak 2020 Çarşamba hangi illerde evde bakım parası yattı? İl İl güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi
Elektrik işletme kodu nedir? Elektrik işletme kodu nereden, nasıl öğrenilir?
Merkez Bankası 2020 Ocak ayı toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Merkez Bankası PPK toplantısı ve faiz indiriminde!
Kanalların yayın akışları 15 Ocak Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Netflix Atiye 2. yeni sezon tanıtım videosu yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih için bekleyiş sürüyor
Ramo dizisi nerede çekiliyor? Ramo dizisi konusu ve oyuncuları
Trafik cezaları e-devlete ne zaman yansır? E Devlet trafik cezaları ne zaman gözükür?
Wikipedia ne zaman açılacak? Anayasa Mahkemesi kararı ne zaman uygulanacak?
KYK kredi borçları silinecek mi? Bakan Albayrak'dan son açıklamalar
2020 Pantene Altın Kelebek Ödülü ne zaman? Pantene Altın Kelebek ödülleri nedir?
e-Okul VBS sistemi öğrenci girişi - Not, devamsızlık, takdir ve teşekkür hesaplama işlemleri
62. Grammy Ödülleri ne zaman, hangi kanaldan yayınlanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.