Meteorolojiden uyarı: İstanbul'a asit yağmuru yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul 10 günlük hava durumu!

Meteorolojiden İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için uayrı geldi. İstanbul'a asit yağmuru yağabilir! Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi görüldü. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Asit yağmuru nedir? İşte, İstanbul hava durumu...

İstanbul'a asitli yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Uzmanı Gökhan Abur, Perşembe günü yağışın hava kirliliğinin de etkisi ile asit yağmuruna dönüşebileceği iddialarının yanlış olduğunu söyledi.

arın yağmurun başladığı ilk dakikalarda kirlerin yere ineceğini de belirten Gökhan Abur, bunun vatandaşlara zarar verecek düzeyde olmadığını belirtti.

Asit yağmuru nedir?

Asit Yağmuru etkileri neler?

Asidik kimyasalların yağmur, kar, sis, çiğ veya kuru parçacıklar halinde yeryüzüne düşmesine verilen isimdir. Bu damlacıklar yeryüzüne yağmur, kar gibi yollarla düşerler. Bu toprağın asitlik miktarını arttırır ve tatlı su kaynaklarının kimyasal dengesini bozar. Asit yağmuru akarsuların zehirlenmesi ve yüksek irtifalardaki ormanların zarar görmesinin başlıca sebeplerindendir.

Hava temizlenecek ama yerde asit yağmurlarının etkilerini göreceğiz. Metallerde korozyon, asfaltlarda bozulmalar, arabalarda, cildimizde ve saçlarımızda etkilerini göreceğiz. Hava kirliliğinin en önemli sebeplerinden biri evsel emisyonlarımızdır. Özellikle kış dönemlerinde çok fazla oluyor. Bacalardan çıkan emisyonlar, arabaların egzoz gazları, filtre kullanmayan fabrikalar bunlar yüksek miktarda kirleticiler içeriyor. Bunlar bu günlerde atmosferimizde kalacak ve bize hastalık olarak geri dönebilir.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'da kış yeni başlıyor. Meteorolojiden gelen açıklamaya göre her an beklenmedik bir zaman diliminde havalar soğuyabilir. Kar yağışının ise 15 Şubat-15 Mart tarihleri arasında yağabileceği söylendi.

İstanbul 10 günlük hava durumu