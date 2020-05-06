Meteorolojinin 6 Mayıs hava raporuna göre fırtına ve yağmur geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu yayınladı. 6 Mayıs gününe güneşli bir hava ile başlayan İstanbul'da dahil plmak üzere tüm Marmara Bölgesi geneli için şiddetli sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Ayrıca; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nin doğusu gün içerisinde sağanak yağışın etkisi altında olacak.

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelerinde; Yurdun doğu kesimleri ile zaman zaman kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Marmara, Düzce, Zonguldak, Bartın ve İzmir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genelde öğle saatlerinden sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli geçeceği tahmin edilirken sağanak yağışın akşam saatlerinde ise Marmara Bölgesi genelinde etkili olması bekleniyor.

METEROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI!

Yurdun genelindehHava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayazken, mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile akşam saatlerine kadar Marmara bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinde Marmara'nın kuzeybatısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 20°CParçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 12°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.