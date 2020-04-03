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Meteorolojiye göre yurdun birçok kesimi sağanak yağmur etkisinde!

Meteoroloji, 3 Nisan hava durumu raporunu yayınlarken yurdun birçok kesiminin sağanak yağmur etkisinde olacağını bildirdi. Hava durumu raporuna göre ise yağışların özellikle Siirt, Bitlis ve Şırnak’ta çok kuvvetli olması bekleniyor.

03 Nisan 2020 Cuma 08:27
Meteorolojiye göre yurdun birçok kesimi sağanak yağmur etkisinde!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Nisan tarihli hava durumu raporundaki son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri yapmur ve sağanak yağmur göürlecek.

Akşam saatlerinden itibaren ise Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Denizli ve Antalya'nın batı ilçelerini sağanak yağmur etkisi altına alırken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışlar; Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olarak beklenirken, hava sıcaklığı iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERDE HAVA SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde sağanak yağış

ANKARA °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ADANA °C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, sabah saatlerinde yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiSağanak YağışHava DurumuHava Sıcaklığı3 Nisan
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