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Metin Feyzioğlu'ndan son dakika baro yürüyüşü çıkışı: ''Çoklu baro yöntemi doğru değil.''

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, baro başkanları başlatılan ''Savunma Yürüyüşü'' ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Feyzioğlu, çoklu baro yönteminin doğru olmadığını işaret ederek bu konuda takdir yetkisinin TBMM'de olduğunu savundu.

23 Haziran 2020 Salı 21:25
Metin Feyzioğlu'ndan son dakika baro yürüyüşü çıkışı: ''Çoklu baro yöntemi doğru değil.''
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, bazı baro başkanlarının başlattığı ‘’Savunma Yürüyüşü’’ hakkında yapmış olduğu açıklamalarda yürüyüşe katılmayacağını belirterek söz konusu kararın Türkiye Barolar Birliği’nin bir yöntem olmadığını kaydetti.


TBMM Çankaya Kapısı’nda basın mensuplarına açıklamalar yapan TBB Başkanı Feyzioğlu, baro başkanlarının Ankara girişinde engellemeyle karşı karşıya kalmasıyla ilgili TBMM Başkanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Ankara Valisi ve Emniyet Genel Müdürü ile görüşme yaptığını duyurdu.

Feyzioğlu, sorunlar karşısında karşılıklı adımlar atılıp diyaloglarla çözmekten yana olduğunu dile getirdi. Feyzioğlu, baro başkanlarının 200 metre yürüdükten sonra otobüsle Anıtkabir’e gitmek istediklerini söyleyerek yürüyüş yapan grubun kamu düzenini bozmadığını ve sosyal mesafe kuralına uyduğunu paylaştı.

‘’Çoklu baro yöntemi doğru değil.’’

Feyzioğlu, çoklu baro yöntemine karşı çıktığını kaydederek takdir ve yetkinin parlamentoda olduğunu hatırlattı. Bu konuda çoklu baronun doğru olmadığını belirten Feyzioğlu, bu konuda takdirin Meclis’te olduğunu paylaştı.


Son Güncelleme: 23.06.2020 21:25
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