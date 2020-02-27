Metro istasyonu çıkışı genç kızı taciz eden sapık yakalandı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Pendik metro istasyonu çıkışında, merdivenlerde ilerleyen bir genç kadının arkasından yürüyerek mastürbasyon yapan sapık, istasyonda bulunan güvenlik kameralarından kimliği tespit edildi. İsminin Muzaffer D., olduğu öğrenilen sapık ise belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet ekipleri görüntülerde yüzü çok net belli olan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polisin dikkatli takibi sonucu Muzaffer D. isimli şahıs Kartal’da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan şüphelinin buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi.