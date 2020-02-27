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Metro istasyonu çıkışı genç kızı taciz eden sapık yakalandı

Pendik Metro İstasyonu'nda önünden ilerleyen bir genç kıza cinsel tacizde bulunan şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

27 Şubat 2020 Perşembe 16:37
Metro istasyonu çıkışı genç kızı taciz eden sapık yakalandı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Pendik metro istasyonu çıkışında, merdivenlerde ilerleyen bir genç kadının arkasından yürüyerek mastürbasyon yapan sapık, istasyonda bulunan güvenlik kameralarından  kimliği tespit edildi. İsminin Muzaffer D., olduğu öğrenilen sapık ise belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Pendik Bahçelievler mahallesindeki metro istasyonunda H.Y. (18) isimli genç kadın o anlarda arkasından gelen sapığın tacizine uğrayarak dehşeti yaşadı ve korku içinde kaçarak olayın yaşandığı yerden uzaklaşmıştı. Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldılar. Görüntülerde ise yürüyen merdivenlerden çıkan ve işe gittiği anlaşılan genç kadının hemen arkasından duran kişinin, kamera açısına girdiğinde cinsel organını çıkarıp genç kadına doğru bakarak mastürbasyon yaptığı anlaşıldı.

Emniyet ekipleri görüntülerde yüzü çok net belli olan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polisin dikkatli takibi sonucu Muzaffer D. isimli şahıs Kartal’da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan şüphelinin buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi.


 

Anahtar Kelimeler:
PendikMetroSapıkTaciz
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